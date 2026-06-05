[헤럴드경제=도현정 기자] 캐나다가 인공지능(AI) 산업 육성을 위해 5000억원대 규모의 기술성장펀드를 설립한다.

마크 카니 캐나다 총리는 4일(현지시간) 토론토에서 ‘모두를 위한 AI’ 국가 전략을 발표하면서, 캐나다 AI 기업들의 성장 지원을 위해 5억캐나다달러(약 5500억원) 규모의 펀드 조성 방안을 밝혔다. 이는 캐나다의 AI 기업들과 미국의 빅테크 간 자본 격차를 줄이기 위한 방안이다. 캐나다 정부는 이 펀드를 현 미국 행정부가 기술 기업들에 투자하면서 일부 지분을 취득하는 것처럼, 연방정부가 유망한 자국 AI 기업의 지분을 취득하는 데에도 활용할 방안임을 시사했다.

카니 총리는 정부 주도의 AI 산업 육성을 통해 오는 2031년까지 5년여 동안 25만개의 일자리를 창출하고, 성장률을 3%로 끌어올리겠다고 공언했다.

이날 발표한 AI 전략에는 AI의 위험과 우려되는 폐해로부터 국민을 보호하는 방안부터 기술 활용 및 혜택 향유 역량을 강화하는 내용, 컴퓨팅·데이터·인재·인프라 기반을 구축하는 내용 등이 포함됐다.

카니 총리는 이날 AI 국가 전략을 발표하면서 “AI는 이미 와 있다. 문제는 그것이 모든 캐나다 국민의 삶을 개선할 것이냐, 아니면 소수에게만 혜택을 줄 것이냐 다”라고 말했다.