4일 당선 후 첫 공식 일정으로 성북구청 사내방송 ‘청렴방송’ 1일 DJ로 변신 선거와 본연 업무 병행한 직원들에 감사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이승로 성북구청장이 4일 당선 후 첫 공식 일정으로 1일 DJ로 변신, 성북구 공직자에게 감사와 격려의 메시지를 전하고 민선9기 구정 운영의 새로운 출발을 알렸다.

이 구청장은 성북구청 사내방송 ‘청렴방송’에 출연해 “제9회 전국동시지방선거가 성북구민 여러분의 높은 관심과 참여 속에 마무리됐다”며 “각자의 자리에서 흔들림 없이 구정을 운영해 준 성북구 공직자들의 헌신과 책임감 덕분에 행정 공백 없이 안정적으로 구정을 이어갈 수 있었다”고 감사의 뜻을 밝혔다.

이어 “이번 선거를 통해 보여주신 성북구민의 선택은 성북구정에 대한 기대와 신뢰의 표현”이라며 “더욱 낮은 자세로 주민의 목소리를 경청하고 더욱 책임감 있게 봉사하라는 뜻으로 받아들이겠다”고 말했다.

이와 함께 민선9기 구정 운영 방향으로 현장 중심 행정을 강조했다. 이 구청장은 “주민의 일상과 가장 가까운 곳에서 현장을 살피고 구민 한 분 한 분의 의견을 소중히 담아내는 행정을 함께 만들어 가자”며 “공직자로서의 청렴과 책임을 바탕으로 주민에게 더욱 신뢰받는 성북구정을 만드는 데 힘을 모아 달라”고 당부했다.

이 구청장은 지난 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거에서 58.7%의 득표율로 당선되며 성북구 최초의 3선 구청장이라는 기록을 세우게 됐다. 선거 과정에서 돌봄·복지 강화, 지역 균형발전, 지역경제 활성화, 문화·환경 개선, AI 기반 행정 혁신을 민선9기 핵심 비전으로 제시했다.

주요 공약으로는 ▷성북형 시민자치 플랫폼 ‘현장구청장실 3.0’ 운영 ▷동북권 아동·가족 체험공간 ‘키즈랜드’ 조성 ▷정릉버스공영차고지 복합개발 ▷신월곡1구역 도시환경정비사업 추진 ▷강북횡단선·동북선 도시철도 사업 추진 ▷성북사랑상품권 확대 발행 ▷청년 스마트창업센터 운영 ▷AI 기반 지반침하 모니터링 시스템 구축 등이 있다.

이승로 성북구청장은 민선 9기 출범과 함께 주민과의 소통을 더욱 강화하고 현장 중심의 생활밀착형 행정을 통해 ‘더불어 행복한 성북’ 실현에 속도를 낼 계획이다.