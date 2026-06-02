한국수자원공사, 대구지방환경청·한국농어촌공사와 낙동강 녹조 공동대응 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 지난 1일 대전광역시 유성구 K-water연구원에서 대구지방환경청, 한국농어촌공사 경북지역본부와 함께 ‘낙동강 중·상류 녹조 공동대응 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 이상기후로 인한 폭염 일수 증가와 강우량 부족 등으로 낙동강 유역 녹조 발생이 증가함에 따라 기존의 현장 채수 중심 녹조 감시의 한계를 보완하고 관계기관 간 녹조 대응 협력체계를 강화하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 세 기관은 인공위성 자료를 기반으로 낙동강의 녹조 발생 현황을 주기적으로 광역 모니터링해 녹조 발생에 선제적으로 대응하고, 시기별 녹조 발생 경향을 분석해 향후 낙동강 중·상류 녹조 대책 수립 등에 활용할 계획이다.

특히 기존 조류경보제 운영 지점 중심에서 낙동강 본류로 유입되는 농업용 저수지까지 위성 모니터링 범위를 확대해 녹조 발생원 단계부터 선제적으로 감시해 대응한다.

이번 협약을 통해 한국수자원공사는 독자적으로 개발한 위성자료 기반의 클로로필-a 농도 추정 기술을 적용해 수계의 부영양화 정도를 시각화하고 녹조 공동대응에 활용할 예정이다.

대구지방환경청은 낙동강 유역 녹조 발생 공동대응을 위한 협업 추진 계획을 수립해 녹조 모니터링 대상 지점을 선정·관리하고, 관련 회의체를 운영해 협력체계 전반에 관한 사항을 총괄한다.

한국농어촌공사 경북지역본부는 농업용 저수지 수질정보를 제공하고 위성 분석 정확도 개선과 검증을 위한 현장 수질 측정, 농업용 저수지 녹조 확산 방지를 위한 현장 예찰도 시행할 예정이다.

김병기 한국수자원공사 K-water연구원장은 “이번 협약에 활용할 위성정보 기반 녹조 감시체계는 광범위하고 불규칙한 녹조 발생을 더 정밀하게 파악할 수 있는 핵심 요소가 될 것”이라며 “관계기관과의 협력 강화를 통해 선제 대응과 효율적인 수질관리 체계를 구축하고 안전한 물환경 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.