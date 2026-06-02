지난달 27일부터 30일 중국 닝보·상하이 등 방문 국제해양포럼 기조연설·글로벌 해사법 협력 확대

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교가 중국 주요 해양·항만 국제무대에서 글로벌 해양 교육 및 해양산업 협력 확대를 위한 본격적인 행보에 나섰다.

국립한국해양대학교 류동근 총장을 비롯한 대표단은 지난달 27일부터 30일까지 중국 닝보와 상하이를 방문해 국제 해양 포럼 참석, 글로벌 해양 기관 협력 논의, 중국 주요 해양 특성화 대학을 방문했다.이번 방문은 국제 해양 교육 네트워크 내 대학의 글로벌 리더십을 강화하고, 한·중 간 해양 교육·연구·산업 협력 기반을 확대하기 위해 추진됐다.

대표단은 ▷2026 해양실크로드 항만협력 포럼(Maritime Silk Road Port Cooperation Forum) 참석 ▷한국선급(KR) 중국지역본부 방문 ▷상해해사대학교 방문 등의 일정을 소화했다.

특히 류동근 총장은 지난달 28일 중국 닝보에서 개최되는 ‘2026 해양실크로드 항만협력 포럼’에 공식 초청 연사로 참석해 기조연설을 했다. 이 포럼은 중국 저장성 정부와 저장항만그룹 등이 공동 주최하는 국제 해양·항만 분야 대표 포럼으로 전 세계 항만·해운·물류·법률 분야 주요 기관과 전문가들이 참여하는 국제행사다.

류동근 총장은 ‘해사 국제상사법원과 국립한국해양대학교의 역할’을 주제로 글로벌 해사법·항만·물류 환경 변화 속에서 부산의 국제 해사법 경쟁력과 대한민국 해양산업 발전 방향, 그리고 국립한국해양대학교의 역할과 비전을 제시했다.

이어 상해해사대학교(Shanghai Maritime University)를 방문해 교환학생, 단기연수, 공동연구, 국제공동 교육 프로그램 확대 방안을 협의했다.