[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 6·3 선거운동 마지막날인 2일, 더불어민주당 전재수, 국민의힘 박형준 두 부산시장 후보는 마지막 한표라도 더 모으려는 절박한 심정으로 총력전을 벌였다. 두 후보 모두 아침 일찍부터 밤까지 강행군을 예고한 가운데 막판 메시지 싸움에서도 각자 승부수를 꺼내들었다.

전재수 후보는 이날 오전 9시 영도구 대교사거리를 시작으로 서구, 사하구 하단오일장, 중구, 부산진구를 순회하는 고강도 유세를 펼쳤다. 특히 저녁 7시 40분부터는 북구갑 구포현대아파트 앞에서 유세차에 오른 뒤 8시 40분 뉴코아아울렛에서 대형 집중유세를 열고, 자정까지 북구 일대 도보인사를 이어갈 예정이다. 자신의 ‘정치적 고향’이자 ‘후계자’ 하정우 후보가 뛰고 있는 북구갑에서 시장과 국회의원 보궐선거를 연동한 마지막 결집을 이끌어내겠다는 전략이다.

결전을 앞둔 전재수 후보의 메시지는 “말이 아니라 결과로 부산의 변화를 증명하겠다” 한 문장으로 압축된다. 캠프도 이날 “마지막 하루는 본투표 참여를 끌어내는 시간”이라는 기조를 분명히 했다. 전 후보 캠프는 “지지층 확인보다 투표실행 점검에 집중해야 한다”며 연락망 가동과 지인 독려, 투표시간 안내까지 실무형 점검으로 전환했다. SNS도 “내일 투표해야 부산이 바뀝니다”라는 짧고 직관적인 메시지로 통일했다.

박형준 후보는 이날 오전 7시 기장군 정관 곰내터널 출근길 인사로 하루를 시작했다. 금정구 오시게시장과 동래구 노인복지관 방문 후, 센텀 새마을금고에서 어르신 자장면 무료 배식 행사에 참여했고, 오후에는 동래시장·부산노인종합복지관·연산역·서면역 등 유동인구 밀집지역을 공략했다. 오후 7시 30분 서면 쥬디스태화 앞 피날레 유세 후 전포 카페거리에서 청년들을 만난다.

박 후보는 이날 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “부산의 선택이 대한민국을 바꾼다”며 시민들의 지지를 호소했다. 박 후보는 “세계도시로 비상하는 흐름을 가속해야 할 때, 거짓말을 일삼는 무능한 후보에게 부산의 미래를 맡길 수 없다”고 전재수 후보를 겨냥했다.

보수진영 결집 호소와 함께 이재명 정부를 향한 강도 높은 비판도 쏟아냈다. 민주당의 ‘공소취소특검법 추진’을 겨냥해 “대통령이 자기 죄를 자기 손으로 지우겠다는 검은 의도”라 했고, 대통령의 사전투표 용지 노출에 대해서도 “비밀투표 원칙을 어기고도 나는 상관없다고 말하는 것은 스스로 법 위에 있다는 오만한 생각”이라 직격했다.

지역 정치권 한 인사는 “처음부터 민주당 우세였던 이번 선거 최대변수는 투표율과 보수결집 여부”라고 말했다. 북구갑 보궐선거까지 맞물리며 막판 민심결집 경쟁이 치열해졌다.