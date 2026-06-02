[헤럴드경제=임세준 기자] 제9회 전국동시지방선거 본 투표일을 하루 앞둔 2일 오전 서울 종로구 대학로 인근 이화사거리에서 각 정당 후보의 현수막 앞으로 시민들이 지나고 있다. 본투표는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지, 유권자 본인의 주민등록 주소지에 지정된 투표소에서 할 수 있다.


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