[헤럴드경제=임세준 기자] 제9회 전국동시지방선거 본 투표일을 하루 앞둔 2일 오전 서울 종로구 대학로 인근 이화사거리에서 각 정당 후보의 현수막 앞으로 시민들이 지나고 있다. 본투표는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지, 유권자 본인의 주민등록 주소지에 지정된 투표소에서 할 수 있다.
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입력 2026-06-02 13:46:31
[헤럴드경제=임세준 기자] 제9회 전국동시지방선거 본 투표일을 하루 앞둔 2일 오전 서울 종로구 대학로 인근 이화사거리에서 각 정당 후보의 현수막 앞으로 시민들이 지나고 있다. 본투표는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지, 유권자 본인의 주민등록 주소지에 지정된 투표소에서 할 수 있다.
휘발유 23.1%↑·경유 33.3%↑…5월 물가 26개월 만에 최대폭 상승
[헤럴드경제=한지숙 기자] 지난달 소비자물가가 2년 2개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했다. 중동전쟁의 여파로 석유류 가격이 급등한 영향이다. 국가데이터처가 2일 발표한 ‘2026년 5월 소비자물가 동향’에 따르면 5월 소비자물가지수는 1년 전보다 3.1% 올라 119.92(2020년=100)로 집계됐다. 이같은 상승률은 2024년 3월(3.1%) 이후 2년
“50만원→고작 5만원” 하루 만에 ‘품절 사태’…너무 싸다했더니 결국 실적 ‘쇼크’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “스마트워치가 5만원, 너무 싸다고 했더니?” 저가 전략으로 삼성전자를 위협하던 샤오미가 충격적인 실적을 발표했다. 반도체 가격 상승에 중동 전쟁에 따른 유가 및 물류비 상승까지 맞물리면서 더 이상 저가 전략이 통하기 어렵게 됐다. 충격적인 실적 발표 이후 샤오미는 저가 전략을 축소하겠다는 방침을 밝혔다. 샤오미는 40만원~50만원대 스마트폰을 비롯해 심지어 5만원(레드미워치5 라이트)에 불과한 가성비(가격 대비 성능) 스마트워치로 시장을 싹쓸이 했지만 결국 실적 쇼크를 피하지 못했다. 31일 주요 외신에 따르면, 샤오미는 올해 1분기 순이익이 61억위안(약 1조3501억원)으로 작년 1분기보다 43.1% 급감했다고 발표했다. 올 1분기 매출은 991억4200만위안(21조9430억원)으로 전년 대비 10.9% 감소했다. 2023년 중반 이후 처음으로 분기 기준 역성장했다. 특히 1분기 샤오미의 스마트폰 매출은 전년 대비 12.5% 감소한 443억위안으로
“20만원에 팔았다” “난 10만원이다” 순식간에 31만원 돌파 ‘어쩌나’…월요일 삼성 본격적으로 달린다?
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20만원에 팔았다” (삼성전자 투자자) “난 10만원이다”(삼성전자 투자자) 삼성전자가 거침없이 상승하면서 앞서 주식을 팔았던 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 당시 삼성전자 주가가 이렇게 빠르게 30만원을 돌파할지는 아무도 예상하지 못했기 때문이다. 삼성전자 주가는 오랜 기간 5만원대에 있었다. 10만원을 돌파하면서 주식을 팔고 나온 투자자들이 상당수인 것으로 전해졌다. 삼성전자 한 투자자는 “10만원에서 팔았는데, 50만원이 넘는 목표주가가 나오고 있어 속이 쓰릴 정도”라고 말했다. 지난 29일 삼성전자는 전 거래일 대비 5.84% 오른 31만 7000원에 마감했다. 장 마감 이후 에프터마켓에서는 6% 넘게 더 상승했다. 글로벌 반도체 수요 증가에 대한 기대감이 갈수록 더 커지고 있다. 삼성전자 주가도 계속 우상향하고 있다. 주가가 계속 오르면서 먼저 판 사람들은 아쉬움을 토로하고 있다. “이렇게까지 오를 줄 몰랐다” “20만원에 팔았다” “난 10
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이