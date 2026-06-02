NFC와 AI를 결합한 ‘피지털(Phygital)’ 굿즈 사업을 전개하는 스타트업 비글즈(대표 이희정)가 미국에 이어 중국 시장으로 사업 영역을 확대했다.

비글즈는 지난 5월 미국 라스베이거스에서 열린 ‘라이선싱 엑스포(Licensing Expo) 2026’에 참가해 북미와 일본, 유럽, 중국 등 글로벌 기업들과 라이선싱 및 사업 협력 논의를 진행했다고 밝혔다.

이 과정에서 중국 활판인쇄·문화창작 기업 인터프레스(YINTERPRESS)와 후속 협의를 거쳐 라이선싱 계약을 체결했다. 계약 대상은 비글즈의 자체 IP인 ‘펫팔파이브’, ‘포그니’, ‘기브앤태그’ 등 3종이다. 양사는 합의각서(MOA)를 체결했으며, 이달 중 인터프레스 관계자의 방한을 통해 구체적인 협력 방안을 논의할 예정이다.

비글즈는 2024년부터 라이선싱 엑스포에 참가해 글로벌 시장 공략에 나서고 있다. 첫 참가 이후 해외 기업들과의 네트워크를 확대해 왔으며, 지난해에는 미국 회전초밥 체인 쿠라 스시 USA(Kura Sushi USA)와 AI 기반 캐릭터 굿즈 협력을 진행한 바 있다.

비글즈의 주요 사업 모델은 NFC와 AI 기술을 캐릭터 IP에 접목한 피지털 굿즈다. 키링과 카드, 인형 등 실물 상품에 NFC 칩을 적용해 스마트폰 태깅만으로 정품 인증과 콘텐츠 이용이 가능하도록 설계했다. 이용자는 캐릭터 음성 메시지와 스토리, 한정 콘텐츠 등을 경험할 수 있다.

회사는 2024년 라이선싱 엑스포에서 AI 캐릭터 챗봇 기술을 공개한 이후 실물 상품과 연계한 상호작용형 콘텐츠 사업을 확대하고 있다.

현재 미국 캐릭터 브랜드 뉴주레뷰(New Zoo Revue)와 AI 상호작용 굿즈 개발 업무협약을 체결했으며, 국내에서는 정관장과 브이엑스(VX)가 참여한 AI 팬 인터랙션 굿즈 프로젝트를 진행했다. 이 밖에도 배우 김예림, FT아일랜드, 뽀로로, FC안양, NC다이노스, 대전시, 성남시 등 다양한 IP 및 기관과 협업을 이어가고 있다.

이희정 비글즈 대표는 “미국 시장에서 확인한 가능성이 중국 시장 진출로 이어지고 있다”며 “NFC와 AI를 결합한 IP 콘텐츠 사업을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 비글즈는 2021년 설립된 콘텐츠 기술 기업으로, 중소벤처기업부 딥테크 팁스(TIPS) 프로그램 등을 통해 기술력을 고도화하며 국내외 사업을 확대하고 있다.