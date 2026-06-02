[헤럴드경제=나은정 기자] 한국에 입국한 지 불과 8일 만에 남편에게서 흉기로 무차별 폭행을 당한 결혼이주여성의 사연이 알려져 공분이 일고 있다.

2일 연합뉴스에 따르면 한국이주여성인권센터는 동남아 국가 출신 결혼이주여성 A씨를 흉기 폭행한 남편을 엄벌해 달라는 시민 탄원서 1500장을 지난달 29일 수원지방법원 성남지원에 제출했다.

피해자인 A씨는 올해 초 한국에 입국한 지 8일 만에 남편으로부터 폭행을 당해 중상을 입었다. 그의 남편은 집에 있던 흉기로 A씨 머리를 집중적으로 가격했고, 흉기가 부러지자 다른 흉기를 가져와 폭행을 이어간 것으로 전해졌다.

A씨는 공격을 막으려다 손가락뼈가 모두 골절됐고, 사건 직후 중환자실에서 치료 후 현재까지 입원 중이다. A씨는 당시 “이 자리에서 죽을 수도 있겠다”고 느낄 정도로 극심한 공포에 시달린 것으로 전해졌다.

특히 가해 남편은 과거에도 여러 차례 폭력 전력이 있었던 것으로 파악됐다.

센터는 이번 사건이 결혼이주여성이 배우자에게 체류 자격과 생활을 의존할 수밖에 없는 구조 속에서 발생한 중대한 폭력이라고 지적했다.

결혼이주여성은 한국인 배우자 협조 없이는 외국인등록 신청을 하기 어려운데, A씨는 갓 입국한 시점에 폭행을 당해 외국인등록 신청이나 건강보험에도 가입하지 못한 상태라 치료비와 생계 등에서 어려움을 겪고 있다.

탄원서에는 “이번 사건은 우발적 범행이 아니라 피고인의 반복적인 폭력 성향 속에서 발생한 중대한 범죄”라며 “그런데도 가해자는 피해자에게 책임을 돌리면서 자신의 선처만을 호소하고 있다”고 비판했다.

탄원서는 “재판부는 사건의 중대성과 피해자의 절박한 상황, 피고인의 반성 없는 태도를 깊이 고려해 가해자에게 합당하고 엄중한 처벌을 내려달라”고 촉구했다.