[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 싸이(48·본명 박재상)가 향정신성의약품을 처방받고 이를 매니저에게 대리 수령하게 한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

2일 경찰에 따르면, 서울 서대문경찰서는 1일 싸이와 서울의 한 대학병원 교수, 매니저 등 4명을 의료법 위반 혐의로 서울서부지검에 송치했다.

싸이는 2022년부터 지난해까지 대면 진찰을 받지 않은 채 서울의 한 대학병원에서 향정신성의약품인 자낙스와 스틸록스를 처방받고 이를 매니저 등 제3자에게 대리 수령하게 한 혐의를 받고 있다.

싸이가 처방받은 약은 수면과 불안 장애 우울증 치료에 활용되는데, 오남용 문제가 있어서 환자는 원칙적으로 대면 진찰 후 처방받아야 한다.

현행 의료법은 환자를 직접 진찰한 교수만 처방전을 작성할 수 있고 직접 진찰받은 환자가 아니면 처방전을 수령할 수 없도록 규정하고 있다.

앞서 경찰 수사 단계에서 박 씨 소속사 피네이션은 입장문을 내고 “전문 의약품인 수면제를 대리 수령한 점은 명백한 과오이자 불찰”이라며 “싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받고 의료진 지도 하에 정해진 용량을 처방받아 복용해왔고, 그 과정에서 수면제를 3자가 대리수령한 경우가 있었다”고 해명했다.