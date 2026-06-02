[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대 AI건강혁신센터는 올해 1학기 동안 운영한 ‘지역사회 건강증진 서비스러닝 기반 간호인재양성 및 지역 공공서비스 협력 프로그램’을 성공적으로 마무리했다고 2일 밝혔다.

이 프로그램은 지난 3월부터 5월까지 총 6회에 걸쳐 김천시노인복지관과 김천시통합보건타운에서 진행됐다.

간호학부 2학년 재학생 60명이 참여해 지역 어르신들을 대상으로 혈압·혈당 측정, 건강위험요인 확인, 생활습관 개선 상담, 만성질환 예방 교육 등 다양한 건강증진 서비스를 제공했다.

특히 매 회차마다 약 100명의 지역주민이 프로그램에 참여해 건강 상태를 점검받았으며 학생들은 측정 결과를 바탕으로 맞춤형 건강상담을 실시했다.

이를 통해 총 600여 명의 지역주민이 건강관리 서비스를 제공받았으며 예방 중심 건강관리의 중요성을 알리는 계기가 됐다.

이승희 경북보건대 AI건강혁신센터장은 “앞으로도 AI건강혁신센터를 중심으로 지역사회와 함께하는 미래형 간호교육 모델을 확대해 나가겠다”고 말했다.