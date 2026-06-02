기업지배구조보고서 핵심지표 15개 모두 충족 지난해 80%서 1년 만에 100%로 개선 주총 4주 전 공고·배당 예측성 제공 등 반영 이사회 독립성·주주권익 보호 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 고려아연이 기업지배구조보고서 핵심지표 15개 항목을 모두 충족했다. 주주총회 소집공고 시점과 배당 예측 가능성, 이사회 독립성 등 주요 항목을 개선한 결과다.

고려아연은 ‘2025년 기업지배구조보고서’에서 핵심지표 15개를 전부 이행했다고 2일 밝혔다. 기업지배구조보고서 핵심지표는 주주권리 보호, 이사회 독립성, 내부통제 체계 등 상장사의 지배구조 수준을 보여주는 기준으로 활용된다.

고려아연은 지난해 핵심지표 준수율 80%를 기록했다. 당시에도 코스피 상장사 평균 준수율 54.3%를 웃돌았지만, 올해는 미충족 항목을 보완해 1년 만에 100%를 달성했다.

올해 새로 충족한 항목은 주주총회 4주 전 소집공고, 주주총회 집중일 이외 개최, 현금배당 예측 가능성 제공 등이다. 고려아연은 올해 제52기 정기주주총회 소집을 개최일 29일 전인 2월 23일 공고했다. 주주들이 의안 내용을 검토할 수 있는 시간을 확보하기 위한 조치다.

주주총회 일정도 집중일을 피했다. 전자투표와 의결권 대리행사 권유를 함께 진행해 주주의 의결권 행사 편의성을 높였다. 외국인 투자자를 위해 영문 주주총회 소집결의도 공시했다.

배당 관련 절차도 손봤다. 고려아연은 지난해 결산배당과 올해 분기배당 과정에서 이사회가 현금 배당액을 먼저 확정하고, 배당 기준일은 이후로 정했다. 투자자가 배당 규모를 확인한 뒤 투자 여부를 판단할 수 있도록 해 배당 정보의 예측 가능성을 높였다.

이사회 운영 측면에서는 독립성과 다양성을 강화했다. 고려아연은 사외이사를 이사회 의장으로 선임하고, 사외이사가 이사회 과반을 차지하도록 했다. 여성 사외이사 4명, 외국인 이사 2명 등을 포함해 이사회 구성의 다양성도 확보했다. 소수주주 권익 보호를 위한 집중투표제도 도입하고 있다.

이사회 평가 체계도 공개 범위를 넓혔다. 이사회와 이사회 내 위원회, 개별 이사에 대한 평가를 실시하고 평가 과정과 결과, 개선 사항을 공시했다. 임원 평가와 보수 체계도 구체적으로 공개해 이사회 운영의 책임성을 높였다.

투자자 소통도 확대했다. 고려아연은 지난해 국내외 투자자 컨퍼런스콜, 대면 미팅, 증권사 컨퍼런스 등 총 17차례 투자자 소통 자리를 마련했다. 필요할 경우 최고경영진이 직접 투자자를 만나 경영전략과 ESG 관련 내용을 설명했다.

감사기구 독립성 강화를 위한 조치도 포함됐다. 고려아연은 외부감사인과 감사위원회 간 별도 소통을 분기 1회 이상 진행하고 있다. 감사인의 비감사용역에 대해서도 감사위원회 승인 절차를 운영하고, 관련 결과를 공시하고 있다.

고려아연은 앞으로도 지배구조 개선 작업을 이어가 글로벌 기준에 부합하는 핵심광물 기업으로 도약한다는 계획이다.

고려아연 관계자는 “기업지배구조보고서 핵심지표 100% 충족은 주주와 시장의 눈높이에 맞춰 지배구조를 실질적으로 개선하기 위한 노력이 결실을 맺은 것”이라며 “수 년째 적대적 M&A를 시도하고 있는 영풍·MBK 측과 크게 차별화된다는 점에서 더욱 의미가 크다”고 밝혔다.

이어 “고려아연은 전 임직원이 함께 노력해 이사회 중심의 투명한 의사결정과 주주권익 보호, 글로벌 수준의 거버넌스 체계 구축 등에 더욱 매진해 나갈 것”이라고 덧붙였다.