국내주식 자산 증가율, 코스피 3.1배 주식·연금저축·ISA 등 고른 성장

[헤럴드경제=김지윤 기자] 카카오페이증권은 지난달 29일 기준, 예탁자산이 20조원을 넘어섰다고 2일 밝혔다.

지난 4월17일 15조원을 넘어선 지 단 29영업일 만의 성과다. 10조원에서 15조원에 도달하기까지 약 70 영업일이 걸렸던 점을 감안하면 도달 기간이 절반 이하로 단축됐다.

5조원에서 10조원까지 7개월, 10조원에서 15조원까지 3개월, 15조원에서 20조원까지는 1.5개월이 소요됐다.

성장세는 시장 상승률도 큰 폭으로 웃돌았다. 카카오페이증권 사용자의 국내주식 자산 증가율은 전년 동기 대비 기준, 같은 기간 코스피 상승률의 약 3.1배에 달했다. 시장 활황 이전부터 꾸준히 누적해 온 사용자 기반이 증시 활성화 국면을 만나 거래 확대로 연결됐다는 게 회사 측 설명이다.

고른 성장도 눈에 띈다. 이번 20조원은 국내주식과 해외주식, 연금저축, 개인종합자산관리계좌(ISA), 펀드, 예수금이 고르게 확대되며 만들어낸 결과다. 해외주식으로 거래를 시작한 사용자가 국내주식으로 자산을 넓히고, 연금저축과 ISA 등 장기 자산으로 포트폴리오를 확장하는 흐름도 뚜렷해지고 있다.

특히 지난 3월에는 잔고 100만원 이상 사용자 수 기준으로, 국내주식이 해외주식을 처음 역전한 데 이어 그 격차가 점차 벌어지고 있다.

카카오페이 증권의 주요 계좌수도 가파르게 증가하고 있다. 연금저축 계좌는 50만개를 돌파했고, ISA도 30만개를 넘었다. 지난 3월23일 출시한 국내주식 복귀계좌(RIA)는 단기간에 5만개를 돌파했다. 카카오페이증권은 간편한 계좌 개설 방식, 모바일 중심의 연금 관리 기능 등이 국내 투자자들을 사로잡고 있는 것으로 분석하고 있다.

카카오페이증권은 “예탁자산 20조원 돌파는 두 배로 빨라진 성장 속도, 시장을 앞선 성장세, 그리고 그 중심에 있는 고객이라는 세 가지 의미를 동시에 담고 있다”며 “시장이 조용했던 시기에도 꾸준히 쌓아온 사용자 기반이 지금의 성장으로 이어지고 있다”고 말했다.