121개 현장, 온열질환 예방 프로그램 전개

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 폭염을 대비해 근로자 안전 지키기에 나섰다.

현대건설은 전국 121개 현장을 대상으로 ‘혹서기 현장 특별점검 및 온열질환 예방 프로그램’을 전개 중이라고 2일 밝혔다. 1일에는 신재점 현대건설 안전보건최고경영자(CSO)가 인천 서구에 위치한 데이터센터인 ‘가좌 테크센터 현장’을 직접 점검하고 300여 명의 근로자들에게 음료를 전하는 캠페인도 진행했다.

현대건설은 매년 혹서기마다 온열질환 예방 프로그램을 시행하고 있다. 올해는 폭염 관련 산업안전보건법이 시행되고, 특별대책반이 운영되는 등 보다 강력해진 정부의 안전 의지를 반영해 근로자 중심의 맞춤형 솔루션을 적용했다.

현대건설은 기존에 진행하던 ‘3고(GO!) 프로그램’을 ‘3GO! 2GO 제로(ZERO!) 프로그램’으로 업그레이드했다. ▷마시고(수분) ▷가리고(그늘) ▷식히고(휴식)의 3가지 온열질환 예방법에 ▷입고(보냉장구) ▷신고(119신고)의 실천 방안에 더해, 정부의 5대 안전 수칙을 모두 반영했다.

이 외에도 고려제약과 협업해 전해질 보충이 즉각적으로 필요한 폭염 취약·민감 근로자를 대상으로 경구 수액을 추가로 제공했으며, 옥외 작업 근로자 전원에게 선풍기 조끼를 배포하는 등 보냉 장구 보급도 확대한다. 22개 언어로 제작된 ‘119 신고요령 영상’을 전 현장에 배포해, 외국인 근로자들이 위급 상황에 빠르게 대응할 수 있도록 조치할 예정이다.

이밖에 폭염 작업에 신규 배치된 근로자의 모니터링을 강화하고, 집중 건강관리가 필요한 근로자에게는 체열 감지 웨어러블 장비를 도입해 질환 발생을 원천차단하는데 총력을 기울이고 있다.

올해부터는 ‘휴식 인증 인센티브 제도’도 최초로 시행한다. 근로자가 휴게시설에서 휴식을 인증하면 인센티브를 부여하는 이 방식은 근로자들의 자발적인 참여를 유도할 것으로 기대된다.

현대건설 관계자는 “현장 내 근로자의 안전은 결코 타협할 수 없는 가치”라며 “근로자 모두가 안심하고 근무할 수 있도록 스마트 안전관리와 세심한 지원을 통해 ‘온열질환 사고 제로’를 반드시 달성하겠다”라고 각오를 밝혔다.

한편 현대건설은 자율안전문화 확산과 상생 협력체계 구축에도 적극 나서고 있다. ‘안전보장권’ 시행을 비롯해 협력사를 대상으로 안전 컨설팅 및 경영진 교육을 확대하고 안전 등급제와 인센티브를 연계 운영하는 등 안전의식을 확산 중이다. 아울러 ‘12대 안전규범’을 제정해 현대건설 고유의 안전문화를 정착시키고 있다.