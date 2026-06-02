마천동 주택 재개발 해체 공사장 등 5곳 대상…민간전문가 동행 ‘2026 집중안전점검’ 연장선…여름철 ‘우기 점검’으로 이어가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구가 지역 내 주요 공사장 5개소를 대상으로 민·관 합동 긴급 안전점검을 하고, 여름철 우기 대비 점검까지 연계 추진하는 등 선제적 안전관리에 나섰다.

구는 최근 발생한 공사장 안전사고 등에 대한 사회적 관심이 커짐에 따라, 대형 굴착 및 해체공사 등 위험도가 높은 주요 공사장을 대상으로 현장 중심의 안전점검을 실시했다.

점검은 지난 5월 29일 오전과 오후로 나누어 진행, 도시안전과와 건축구조·건설안전 분야 민간전문가가 함께 참여해 민·관 합동 방식으로 추진됐다.

마천동 일대 주택 재개발 구역의 건물 해체 공사장을 비롯해 대형 굴착, 골조 공사 등 집중 관리가 필요한 5개소를 대상으로, 현장을 직접 방문하는 순회 점검과 기술 자문을 병행했다.

점검반은 철거와 구조물 해체 등 주요 공정이 진행되는 동안 안전이 확보되고 있는지를 집중적으로 확인했다. 이어 공사장 주변 지반 침하, 균열 여부, 가설 울타리의 전도 위험 등 취약 구간 상태도 살폈다.

보완이 필요한 사항은 현장에서 시정하도록 안내하고, 조치가 끝날 때까지 담당 부서와 함께 관리해 나가기로 했다.

이번 긴급 점검과 별도로 구는 현재 ‘2026년 집중안전점검’을 추진 중이다. 지역 내 취약 시설물과 대형 공사장을 중심으로 4월 20일부터 모두 94곳을 점검해 현재 절반가량을 마쳤다. 지난 27일에는 부구청장 주재로 청소년센터와 재건축 공사장에 대한 민·관 합동 점검도 실시했다.

구는 또 여름철 집중호우와 태풍 등에 대비해 기존에 가동 중인 ‘우기 대비 안전점검 체계’를 한층 강화해 연계 추진할 방침이다. 취약 지반과 대형 공사장 배수 시설, 옹벽 균열 여부 등 장마철 위험 요소를 집중적으로 살펴 사계절 촘촘한 안전망을 유지할 계획이다.