콘텐츠·외래객·여가 만족도 지표 정점 실질적 서비스 수출 축 확립으로 연결 콘텐츠 수출 149억 달러 돌파로 주목 외국인 국내 카드 사용액도 사상 최고 여가만족도 2016년 조사 이래 최고치

[헤럴드경제=김명상 기자] K-콘텐츠 수출과 방한 관광객이 역대 최대치를 기록하며 문화·관광 산업의 경제적 위상이 한층 강화된 것으로 나타났다. 문화·관광 산업이 실질적인 외화 획득원이자 국가 전략산업으로 자리 잡았다는 평가다.

문화체육관광부는 2일 국민주권정부 출범 1주년을 맞아 문화·콘텐츠·관광 분야 주요 성과를 발표했다. 자료에 따르면 콘텐츠 수출과 관광수입이 모두 사상 최대를 경신하며 ‘K-컬처’ 기반 산업이 서비스 수출의 핵심 축으로 기능하고 있는 것으로 분석됐다.

지난해 K-콘텐츠 수출액은 잠정치 기준 149억 달러로 역대 최대를 기록했다. 관광수입 역시 전년 대비 10.6% 증가한 272억 달러(잠정치)로 최고치를 경신했다. 이에 따라 콘텐츠와 관광을 합산한 총수출액은 421억 달러에 달했다.

방한 외래관광객은 1894만 명으로 역대 최다를 기록했다. 한국은행에 따르면 외국인의 국내 카드 사용액도 141억 달러로 사상 최고치를 나타내며 지역경제 활성화에 기여한 것으로 분석된다.

이 같은 성장세는 새 정부 출범 이후 더욱 가속화됐다. 2025년 하반기 외래관광객 수는 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 올해 4월까지 누적 방한객은 677만 명으로 전년 같은 기간(558만 명)보다 21% 늘었다.

외래관광객 증가에는 입국 절차 개선이 영향을 미쳤다. 정부는 지난해 9월 중국 단체관광객 대상 한시 무비자 정책을 시행했으며, 올해 3월부터는 방한 이력이 있는 중국 및 동남아 12개국 국민에 대해 복수비자 발급을 확대했다.

관광산업 정책도 본격화됐다. 새 정부 출범 이후 두 차례 열린 국가관광전략회의에서는 출입국 절차 간소화와 숙박업 통합 진흥 체계 구축 등이 주요 과제로 논의됐다. 올해 4월에는 관광기본법 개정을 통해 국가관광전략회의를 대통령 소속으로 격상했다.

지방공항 활성화도 성과를 보였다. 올해 1분기 지방공항 입국객은 전년 동기 대비 49% 증가했다. 방한 관광 거점 다변화를 위해 인천~제주 국내선이 5월부터 운항을 시작했으며, 인천~김해 노선도 주 35회에서 39회로 증편됐다.

위축됐던 영화 산업은 정부의 긴급 지원으로 회복세를 보였다. 올해 1분기 극장 매출액과 관객 수는 각각 3180억 원, 3190만 명으로 전년 동기 대비 58.7%, 53.2% 증가했다. 문체부는 영화 제작 지원 예산을 지난해 100억 원에서 올해 460억 원으로 확대하고, 독립·예술영화 및 첨단 제작 지원을 강화하고 있다.

문화 인프라와 소비도 확대됐다. 국립중앙박물관은 지난해 관람객 650만 명을 기록하며 루브르, 바티칸 박물관에 이어 세계 3위 수준에 올랐다. 국립박물관 전체 관람객은 1809만 명으로 전년 대비 36% 증가했다. 문화상품 브랜드 ‘뮷즈’ 매출도 413억 원으로 94% 늘었다.

국민 문화 향유 지표도 개선됐다. 여가만족도는 64%로 2016년 조사 이후 최고치를 기록했다. ‘문화가 있는 날’은 매주 수요일 ‘문화요일’로 확대되며 참여 시설과 프로그램이 크게 늘었다. 생활체육 참여율은 62.9%, 프로스포츠 관중은 1783만 명으로 각각 최근 최고 수준을 기록했다.

예술계 제도 개선도 추진됐다. 문체부는 ‘지원하되 간섭하지 않는다’는 원칙을 재확인하고 분야별 전문가 90명으로 구성된 문화예술정책자문위원회를 운영 중이다. 예술인 권리보호 전담부서를 신설하고, 대통령 소속 대중문화교류위원회를 통해 정책 과제를 발굴하고 있다.

이밖에도 정책금융 지원은 강화된다. 문체부는 2026년 모태펀드 문화·영화 계정을 역대 최대 규모인 7318억 원으로 조성하고, 1500억 원 규모의 글로벌리그 펀드도 마련 중이다. 웹툰 제작비 세액공제를 신설하고 영상콘텐츠 세액공제 적용 기한도 2028년까지 연장했다.

문화체육관광부는 특화 정책금융 확대를 위해 모태펀드 문화·영화 계정을 2026년 역대 최대인 7318억 원 규모로 조성 중이며, 글로벌리그 펀드도 1500억 원 규모로 조성하고 있다. 올해 1월 웹툰 제작비 세액공제를 신설했고 영상콘텐츠 제작비 세액공제 일몰기한을 2028년까지로 연장했다.

또한 ‘저작권법’·‘공연법’·‘국민체육진흥법’ 개정안이 2026년 1월 29일 국회를 통과함에 따라 불법 콘텐츠 접속 차단 제도를 5월 11일부터 시작했고, 징벌적 손해배상제와 암표 차단을 위한 50배 과징금 부과 및 신고포상금제는 오는 8월 시행한다.

최휘영 문체부 장관은 “국민주권정부 출범 1년간 문체부는 현장 소통에 역점을 두고 문화강국 토대 구축, ‘케이-컬처’의 미래 성장동력화와 함께 일상 속 문화 향유 확대에 힘써왔다”며 “국민주권정부답게 정책을 속도감 있게 체감할 수 있도록 정부 2년 차를 충실히 준비하겠다”고 밝혔다.