부구청장 주재 강북경찰서·관계부서 참여… 자살고위험군 통합대응 협력체계 논의 보건·복지·일자리·경찰 협력 강화해 조기 발굴부터 위기 대응까지 촘촘한 안전망 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 지난 5월 27일 자살고위험군 안전망 고도화를 위한 ‘부구청장 주재 관계부서·경찰서 합동회의’를 개최했다.

이번 회의는 정부의 자살예방 정책 방향에 따라 지자체 중심의 통합 대응체계를 한층 강화, 자살고위험군의 조기 발굴과 신속한 위기 개입을 위한 기관 간 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

회의에는 부구청장을 비롯해 강북구보건소, 자치행정과, 복지정책과, 일자리청년과 관계자와 강북경찰서 형사과 및 범죄예방대응과 관계자 등이 참석했다.

참석자들은 정부 자살예방 정책 방향과 강북구 자살 현황을 공유하고, 자살고위험군 조기 발굴 및 신속 대응을 위한 협업체계를 점검했다. 또한 경찰·복지·일자리 분야 간 연계 강화 방안도 논의했다.

특히 이날 회의에서는 경찰서와의 자살시도자 정보 연계 및 초기 공동 대응체계 강화, 자살사망 추정 사건 발생 시 유족 지원을 위한 정보 연계 활성화 방안이 중점적으로 다뤄졌다.

또 동주민센터와 지역사회보장협의체를 활용한 위기가구 발굴, 일자리 상담 과정에서 확인되는 경제적 위기 대상자에 대한 마음건강검진 및 보건소 연계 방안 등도 함께 논의됐다.

구는 현재 생활밀착형 QR 마음건강검진을 비롯해 자살고위험군 상담 및 사례관리, 자살 유족 지원, 생명존중 안심마을 운영, 자살위해수단 차단과 고위험장소 관리 등 다양한 자살예방사업을 추진하고 있다.

아울러 자살시도자 대응 현황을 정기적으로 점검하고, 월 1회 자살예방회의를 운영하는 등 자살고위험군 통합 대응 협력체계를 정례화할 계획이다. 또한 생명존중 안심마을 참여 동과 기관을 확대하고, 복지·일자리 현장 실무자를 대상으로 한 생명지킴이 교육도 강화할 예정이다.