오는 3일부터 7일까지 운영

[헤럴드경제=차민주 기자] 넷마블의 몬스터 테이밍 액션 역할수행게임(RPG) ‘몬길: 스타다이브(STAR DIVE)’가 첫 번째 팝업스토어를 스타필드 하남에서 개최한다.

2일 넷마블은 ‘몬길: 스타다이브’가 스타필드와 협업해 오는 3일부터 팝업스토어를 처음으로 개최한다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 오는 3일부터 7일까지 5일간 스타필드 하남 1층 센트럴 아트리움에서 열린다. 방문객은 ▷몬스터링 터치! 캐치! ▷오늘의 몬스터링 ▷몬길 인기투표 등 체험형 콘텐츠를 즐기고, 획득한 코인으로 여러 경품을 받을 수 있다.

이와 함께 ‘몬길: 스타다이브’ 공식 굿즈도 판매한다. ‘SD 아크릴 디오라마’, ‘LD 아크릴 스탠드’ 등 신규 굿즈를 이번 팝업스토어에서 처음으로 공개한다. 아울러 지스타와 도쿄게임쇼 등 글로벌 행사에서 인기를 얻었던 ‘야옹이 쿠션’도 만나볼 수 있다.

‘몬길: 스타다이브’를 직접 체험할 수 있는 특별 시연존도 현장에 마련된다. 방문객은 휴대용 게이밍 PC(UMPC) ‘로그 얼라이(ROG Ally)’를 통해 ‘몬길: 스타다이브’의 액션 전투를 즐길 수 있다.

넷마블 관계자는 “‘몬길: 스타다이브’ 출시 이후 처음 진행하는 팝업스토어인 만큼 이용자들이 즐길 수 있는 다양한 체험 콘텐츠와 공식 굿즈를 준비했다”며 “많은 이용자가 현장을 방문해 특별한 추억을 쌓고 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

한편, ‘몬길: 스타다이브’는 지난 2013년 출시 후 호응을 얻으며 모바일 수집형 RPG 장르의 대중화를 이끈 ‘몬스터 길들이기’의 후속작이다. ▷언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출 ▷몬스터를 포획·수집·합성하는 ‘몬스터 컬렉팅’ 시스템 ▷3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션이 특징이다.