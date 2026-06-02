문서·사물·주변 상황까지 실시간 음성으로 안내... 시각장애인‧저시력 민원인의 독립적인 민원 이용 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 박희영)가 종합행정타운 2층 안내데스크에 시각장애인과 저시력 방문 민원인 등 정보접근에 어려움을 겪는 방문객을 위한 ‘인공지능(AI) 시각보조기기’를 설치했다.

이번에 도입한 인공지능(AI) 시각보조기기는 스마트폰과 유사한 형태의 장비로, 이용자가 기기 후면 카메라로 문서나 주변 사물을 비추면 각종 신청서의 글자, 사물의 종류, 주변 상황 등을 인식해 실시간 음성으로 안내한다.

이 기기는 인공지능 기반의 시각 보조 기능을 통해 민원인의 정보 접근성과 이용 편의를 높일 것으로 기대된다.

주요 기능은 ▷문자 인식(신청서, 신문, 고지서 등 인쇄된 문자를 읽어주는 기능) ▷물체 인식(지폐, 의자 등 주변 사물을 인식해 알려주는 기능) ▷사람·상황 인식(사용자와 사람 간의 방향과 거리, 사람의 표정, 옷의 색상 등 주변 환경 설명) 등이다.

기기는 종합행정타운 2층 안내데스크에 비치돼 있으며, 방문객 누구나 민원상담관의 안내를 받아 손쉽게 이용할 수 있다.

그동안 시각장애나 노안 등으로 시력이 저하된 민원인은 구청 방문 시 서류 내용을 확인하거나 주변 상황을 파악하는 데 타인의 도움을 받아야 하는 경우가 많았다. 용산구는 이번 기기 도입으로 시각 약자가 보다 독립적으로 민원을 처리할 수 있게 돼, 편의 증진은 물론 개인정보 보호와 사생활 보호에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

용산구는 사회적 약자의 행정서비스 접근성을 높이기 위해 다양한 노력을 이어가고 있다. 인공지능(AI) 시각보조기기 외에도 휠체어 이용자를 고려한 무장애형 무인민원발급기와 점자·음성 지원 번호표 발급기 등을 설치하며, 누구나 차별 없이 편리하게 이용할 수 있는 ‘무장애(Barrier-Free, 배리어프리)’ 행정환경 조성에 힘쓰고 있다.

박희영 용산구청장은 “AI 시각보조기기 설치로 시각장애인과 저시력 민원인들이 보다 편리하고 독립적으로 민원서비스를 이용할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 장애인과 어르신을 비롯한 모든 구민이 불편 없이 공공서비스를 이용할 수 있도록 세심한 행정환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.