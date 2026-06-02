“한동훈 지지자 불법 유사 선거사무소 ·위장전입 시비…북구 소란해져”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조승래 더불어민주당 사무총장은 2일 하정우 민주당 후보와 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보가 3파전을 벌이는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 판세에 관해 “최근 보수가 너무 많이 과표집돼 있는 여론조사에서 한 후보의 지지율이 높게 나오는 경향이 있다”고 말했다.

조 사무총장은 이날 CBS라디오와 인터뷰에서 “저희가 북구 현장에서 확인한 바로는 여론조사라든지 한 후보에 대한 거품이 상당히 끼어있는 것으로 본다”며 이같이 말했다.

조 사무총장은 “3파전에서 박 후보와 한 후보의 (지지율) 총합은 그 응답이나 지지를 유보했던 분들까지 포함해서 초기부터 총합이 어느 정도 유지됐다”며 “박 후보가 좀 떨어지고 이 표가 한 후보 쪽으로 이전되면서 접전 상태로 가고 있는 것”이라고 했다.

그러면서 조 사무총장은 “바닥에서는 전재수 부산시장 후보와 함께 북구의 미래를 누가 끌고 갈 것인가에 대해서 우리 하 후보에게도 관심이 모아지는 그런 상황으로 이해한다”고 말했다.

또 조 사무총장은 “그런 데다가 한 후보의 지지자들이 자원봉사를 가장해 불법 유사 사무소를 설치했다가 선관위에 적발돼 고발까지 당하고, 위장전입 시비까지 있고 이런 것 아니겠나”라며 “지금 북구는 너무 소란하다는 느낌을 시민들이 많이 갖고 있는 것 같다”고 평가했다.

조 사무총장은 서울, 부산, 대구, 경남, 울산, 전북 등 6곳의 광역단체장 선거가 접전이라고 평가하면서도 “한곳이라도 승리하는 게 중요하기 때문에 예측할 시간에 열심히 뛰고 있다”고 말을 아꼈다.

지선 역대 최고 기록을 세운 사전투표율에 대해서는 “그만큼 선거에 대해서 국민의 관심이 크다는 것을 의미한다”며 “본 투표에서도 높은 투표율이 좀 기록이 돼서 일 잘하는 이재명 대통령 국정 운영을 좀 튼튼하게 투표로서 지지해 주고 응원해 주는 그런 투표가 됐으면 좋겠다”고 했다.

김부겸 민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 경합하는 대구시장 선거에 대해서는 대통령과 함께 앞으로 4년을 일할 김부겸 후보가 이 대구의 현재 상황에서는 더 적절한 후보이다라는 그런 판단을 대구 시민들께서도 많이 하고 계신 것 같다“며 “여전히 초접전 상태에 들어가 있어서 민주당을 지지하고 이재명 대통령을 지지하는 시민들께서 한 분도 빠짐없이 투표하면 저희가 승리할 것이라고 생각한다”고 말했다.

박근혜 전 대통령이 지난달 두 차례 대구에 모습을 드러내며 지원 유세한 것을 놓고 “10년 전에 그 국정 농단, 헌정 유린으로 대통령에서 파면되고 또 그로 인해서 구속까지 됐던 분 아니냐”며 “이런 분이 국민의힘 후보들을 지지하러 다닌다는 것에 대해서 10년 전에 박근혜 대통령 탄핵에 동의했던 그 상식적 국민이 그 행보에 대해서 저는 동의하지 않을 것”이라고 했다.