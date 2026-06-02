농협 경북본부와 ‘그린 버튼 서포터즈’ 발대식 초교 스마트팜 교육 지원 교육목적 첫 대규모 공급…식물 재배 이해도 제고

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 경북지역 23개 초등학교에 식물생활가전 ‘LG 틔운 미니’를 제공하며 스마트팜 체험 교육 지원에 나선다.

LG전자는 지난달 28일 농협중앙회 경북본부와 ‘그린 버튼(Green Button) 서포터즈’ 발대식을 열었다고 2일 밝혔다.

LG전자는 LG 틔운 미니 440대를 제공하고, 발대식에 참석한 교직원을 대상으로 사용법과 식물 재배 가이드 교육을 진행했다.

씨앗키트를 장착한 LG 틔운 미니에 물과 영양제를 넣고 LED 조명을 켜주면 간편하게 식물을 키울 수 있다. 침대 옆 협탁, 사무실 책상, 식탁 등에 손쉽게 배치할 수 있다.

LG전자가 교육 목적으로 LG 틔운 미니를 대규모 공급한 것은 이번이 처음이다. 농협중앙회 경북본부는 무더운 여름이나 식물 생장이 어려운 겨울철에도 식물을 키울 수 있다는 점을 고려해 LG 틔운 미니를 도입했다.

이번 사업은 IT 기술을 접목한 스마트 재배 환경에서 학생들이 식물을 직접 키우며 식물 재배에 대한 이해를 높이는 것으로 목표로 한다. 정서적 안정과 자연에 대한 긍정적인 인식 형성에 기여할 것으로 기대하고 있다.

앞서 LG전자는 환자들의 정서적 안정을 돕기 위해 LG 틔운 미니를 병원에 기부하고, 아이들의 정기 후원자에게 전달될 LG 틔운 미니를 지원하는 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

윤성운 LG전자 HS사업본부 HS/ES선행사업개발실 실장은 “LG 틔운 미니를 통해 누구나 손쉽게 식물생활을 경험할 수 있도록 다양한 활동을 전개해 나갈 것”이라고 말했다.