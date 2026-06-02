月 판매량 첫 2만 돌파 전년 같은 기간보다 60% 증가 3월 출시 후 판매 성장세 지속

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기의 월간 판매량이 처음으로 2만대를 돌파했다.

2일 삼성전자에 따르면 5월 한 달간 신혼가전 패키지 구매 고객 3쌍 중 1쌍이 비스포크 AI 스팀을 선택했다. 비스포크 AI 스팀의 판매량은 전년 동기 대비 약 60% 증가했다.

지난 3월 출시한 ‘비스포크 AI 스팀 울트라’와 ‘비스포크 AI 스팀 플러스’는 전작 대비 최대 2배 수준인 10W의 흡입력을 갖췄다.

벽면과 모서리를 꼼꼼하게 청소하는 ‘팝 아웃 콤보’ 기능으로 기존 로봇청소기의 한계로 꼽히던 사각지대를 줄인 것도 강점으로 꼽힌다.

100도의 고온 스팀으로 물걸레 표면의 유해균과 냄새도 효과적으로 제거해 청소 후에도 위생적인 상태를 유지할 수 있다.

올해 새롭게 선보인 ‘자동 급배수’ 모델은 사용자가 직접 물을 채우거나 비우는 번거로움을 줄여줘 사용 편의성이 높아졌다.

삼성전자의 독보적인 보안 솔루션 ‘녹스 매트릭스’와 ‘녹스 볼트’를 탑재해 고객들이 안심하고 사용할 수 있도록 했다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 ‘사물인터넷(IoT) 보안인증’에서 최고 등급(Standard+)도 받았다.

삼성전자는 삼성전자로지텍과 함께 가구장 리폼부터 제품 설치까지 원스톱 서비스를 제공해 호응을 얻고 있다. 전체 구매고객 중 60% 이상이 설치 환경에 맞춰 기존 가구장을 리폼하는 설치서비스를 택했다.

또한, 업계 최대 규모의 서비스센터를 통해 차별화된 고객 서비스를 제공한다. 사용자는 스마트싱스 기반 원격 상담을 통해 간편하게 제품을 진단하고 조치할 수 있다. ‘보이는 원격 상담’을 통해 사용 환경과 제품 외관, 동작 상태 등을 실시간으로 점검 받을 수 있다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기 월 판매량 2만대 돌파는 강력한 청소 성능과 위생, 보안, 편의성을 모두 갖춘 제품 경쟁력을 인정받은 결과”라며 “소비자들에게 폭넓은 선택을 받으며 AI 가전 대중화를 이끌어 나가겠다”고 말했다.