반입량 감축 달성으로, 인센티브 2억6000만원 확보...사업장폐기물 자체처리, 소각제로가게 확대 운영 등 생활폐기물 감량 효과 지속

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 서울시가 시행한 ‘2025년 기준 생활폐기물 반입량관리제 평가’에서 우수구로 선정돼 시비 2억6000만 원의 인센티브를 확보했다.

생활폐기물 반입량관리제는 서울시가 자치구별 생활폐기물 반입 할당량을 설정하고 감축 달성 시 인센티브를 부여하며 초과 시 페널티를 부과하는 제도다.

마포구의 생활폐기물 반입 할당량은 마포자원회수시설과 수도권매립지의 반입 할당량을 합산해 산정된다.

지난해 마포구의 공공처리시설 생활폐기물 반입 할당량은 4만5588톤이며 실제 반입량은 4만3992톤으로 할당량 대비 1596톤을 감축했다.

이는 2024년 반입량 4만 8573톤과 비교해 4581톤이 감소한 수치로 마포구가 추진해 온 생활폐기물 감량 정책의 영향이 반영된 결과다.

구는 커피박(커피찌꺼기) 및 폐봉제원단 재활용 사업을 확대하고 사업장폐기물의 자체처리를 유도하는 등 생활폐기물 발생 자체를 줄이는 정책을 추진해 왔다.

또한 ‘소각제로가게’ 운영을 통해 주민들의 올바른 분리배출 참여를 유도하고 폐의류 재활용 활성화, 투명페트병 및 폐비닐 분리배출 확대 등 재활용률 향상에 힘써왔다.

종량제봉투 내 음식물류폐기물과 재활용품 혼합배출을 줄이기 위해 현장 계도와 단속을 강화하고 올바른 분리배출 문화 정착을 위한 홍보와 캠페인도 병행하고 있다.

마포구는 이번 결과를 계기로 생활폐기물 감량 사업을 더욱 강화하고 신규 자원순환 정책을 발굴해 지속 가능한 자원순환 도시 조성에 박차를 가할 계획이다.

마포구 관계자는 “생활폐기물 감량은 행정의 노력뿐 아니라 주민들의 적극적인 참여와 실천이 함께 이루어져야 가능한 일”이라며 “앞으로도 생활폐기물 감량과 자원순환 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.