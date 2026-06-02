전장 부품 SW 신뢰성 평가 국제 표준 전장용 디스플레이에 자체 개발 진단·제어 탑재 북미 완성차 시장 공략 확대

[헤럴드경제=이정완 기자] LG디스플레이가 자동차 소프트웨어 개발 표준인 ‘ASPICE(오토모티브 스파이스)’의 레벨2(CL2) 인증을 획득했다고 2일 밝혔다. 이로써 LG디스플레이가 전장용 디스플레이는 물론 소프트웨어 기술력까지 인정 받으면서 향후 신규 수주 포석을 마련했다는 평가가 나온다.

LG디스플레이는 자동차 계기판 및 센터페시아용 디스플레이에 자체 개발한 진단·제어 기능을 탑재해 ASPICE 인증을 획득했다. 이번 인증을 통해 자동차 전장 시스템의 핵심 파트너로서 소프트웨어 품질 및 신뢰성 제어 역량을 입증했다.

ASPICE는 완성차 업계가 전장 부품 제조회사들의 소프트웨어 개발 역량과 신뢰성을 평가하기 위해 만든 국제 표준이다. 최근 자동차에 탑재되는 전자제어장치(ECU)가 급증하면서 단 하나의 소프트웨어 결함이라도 대형 사고나 대규모 리콜로 직결될 수 있어 관련 부품 모두 개발 단계부터 철저한 관리가 필요하다. 이에 ASPICE는 자동차 소프트웨어 개발 전과정에 걸쳐 체계적인 프로세스가 구축되고 운영되는지를 평가한다.

자동차 산업은 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 급격히 재편되는SDV(소프트웨어중심차량) 시대를 맞이하고 있다. 아울러 차량 내 디스플레이의 역할 또한 단순한 정보 표시를 넘어 인포테인먼트 및 차량 제어를 아우르는 고도화된 소프트웨어 플랫폼으로 진화하고 있다.

LG디스플레이는 지난해 12월 디스플레이업계 최초로 ‘자동차 사이버보안 엔지니어링 국제 표준(ISO/SAE 21434)’을 획득한 데 이어 이번 ASPICE까지 연달아 확보하며 차량용 디스플레이 경쟁력을 입증해 나가고 있다.

LG디스플레이는 이번 인증을 계기로 북미 등 글로벌 완성차 시장에서의 신규 수주 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다. 소프트웨어가 중심이 되어 가는 자동차 시장에서 고객사와의 전략적 파트너십을 더욱 공고히 해 나간다는 전략이다.

권극상 LG디스플레이 오토(Auto)사업그룹장은 “ASPICE 인증은 LG디스플레이 차량용 디스플레이가 하드웨어 완성도뿐만 아니라 고품질 소프트웨어 관련 기술 역량도 갖췄음을 인정받은 것”이라며 “앞으로도 차별화된 기술력을 토대로 차량용 디스플레이 시장 내 주도권을 강화하고 선제적으로 고객가치를 제공하는 기술 중심 회사로 나아갈 것”이라고 전했다.