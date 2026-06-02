1일부터 상미당홀딩스 CFO로 출근

[헤럴드경제=박연수 기자] 상미당홀딩스가 이인영(사진) 전 SSG닷컴 대표를 CFO(최고재무관리자)로 선임한 것으로 알려졌다.

2일 업계에 따르면 이 전 대표는 1일부터 상미당홀딩스 CFO로 출근하고 있다. 지난 2024년 6월 SSG닷컴 대표 자리에서 물러난 지 2년 만에 유통업계 복귀다.

업계에서는 상미당홀딩스의 이 전 대표 선임을 두고 수익성 강화를 위한 행보로 보고 있다. 상미당홀딩스는 지난해 423억원의 순손실을 기록했다.

이 전 대표는 1969년생으로 서울대 경영학과를 졸업한 뒤 미국 예일대에서 경영학 석사(MBA)를 취득했다.

지난 2006년 지마켓에 파이낸스실장으로 입사해 재무부문장과 지원본부장을 맡았다. 2021년 신세계그룹의 지마켓 인수 이후 이마트 디지털 신사업 TF 관리장과 지마켓 지원본부장, SSG닷컴 지원본부장 등을 겸직했다. 이후 2023년 강희석 전 이마트 대표과 SSG닷컴 공동대표로 선임됐다가 9개월 만에 물러났다.