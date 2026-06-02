‘K-eco 2030 RE100 발대식’ 열고 전사적 이행체계 가동

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 1일 인천 서구 공단 녹색관 대회의실에서 ‘K-eco 2030 RE100 발대식’을 열고 2030년까지 기관 사용 전력의 100%를 재생에너지로 전환하겠다는 목표를 선언했다고 밝혔다.

이날 발대식에서는 지난해 수립한 ‘2035년 RE100 로드맵’의 이행을 전사적으로 선언하고, 공단의 K-RE100 추진계획이 발표됐다. 전국 환경본부별 RE100 달성 방안과 이행계획도 공유됐다.

본사와 지방조직은 시설 여건과 지역 특성을 반영한 태양광 등 자가발전 설비 확충 계획과 전력구매계약(PPA) 추진 일정 등을 발표하며 실행계획을 구체화했다.

이어진 이행 서약식에서는 참석자 전원이 결의문을 낭독하고 서명하며 재생에너지 전환 목표 달성 의지를 다졌다.

차광명 한국환경공단 경영기획이사는 “환경을 지키는 기관이 온실가스를 배출하는 에너지를 사용하는 것은 모순”이라며 “오늘 선포식을 통해 재생에너지 100% 전환에 더욱 앞장서겠다”고 말했다.