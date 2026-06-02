[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 지난달 28일 유한대 대회의실에서 미국 텍사스주 소재 안젤로주립대(ASU, Angelo State University)와 글로벌 인재 양성을 위한 국제교류협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 계명문화대를 비롯해 김포대, 동양미래대, 오산대, 유한대, 재능대 등 국내 6개 전문대학이 공동으로 참여했으며 각 대학과 안젤로주립대, ASU Korea 간 3자 협약 방식으로 진행됐다.

안젤로주립대는 미국 텍사스주 샌앤젤로(San Angelo)에 위치한 주립대학으로, Texas Tech University System 소속 대학이다.

이번 협약에 따라 협약 대학 재학생들은 졸업 후 안젤로주립대(ASU)로의 편입이 보장되며 편입 시 미국 현지 학생과 동일한 수준의 주 거주자 학비(in-state tuition) 혜택을 받을 수 있게 된다.

박승호 계명문화대 총장은 “앞으로도 해외 우수 대학과의 협력을 지속적으로 확대해 학생들의 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.