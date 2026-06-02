[헤럴드경제(경산)=김병진 기자](재)경산문화관광재단은 오는 27일부터 28일까지 남천강변 일원에서 ‘2026 경산 카페축제’를 연다고 2일 밝혔다.

올해 행사에서는 ㈜우아한형제들(배달의민족), 자인농협과 손잡고 지역의 맛과 멋을 전국에 알리는 ‘다자간 민관 상생 프로젝트’를 선보인다.

이번 축제는 남천강변을 따라 흐르는 향긋한 커피 향과, 1년 중 약 2주간 가장 맛있게 먹을 수있는 귀한 제철과일인 ‘신비복숭아’의 달콤함이 어우러지는 낭만적인 힐링의 장으로 꾸며진다.

특히 지자체 축제 최초로 국내 1위 배달 플랫폼인 배달의민족의 O2O(온·오프라인 연계) 시스템을 전면 도입해 눈길을 끈다.

관람객들은 축제장의 여유로운 분위기를 온전히 즐길 수 있도록 더위 속에서 길게 줄을 서는 대신 배민 앱으로 간편하게 식음료를 선주문하고 전용 ‘배달존’에서 픽업하는 ‘줄 서지 않는 쾌적한 축제’를 경험하게 된다.

오프라인의 열기는 온라인으로도 이어진다.

축제 개막에 앞서 오는 24일부터 배민 앱 내 B마트에서는 ‘경산 신비복숭아 전국 기획전’이 대대적으로 열린다.

지역 농가들이 땀 흘려 키워내고 신비복숭아 핵심 주산지인 자인농협이 정성껏 선별한 최고급 신비복숭아가 B마트의 물류망을 타고 전국의 소비자들을 찾아간다.

경산문화관광재단 최상룡 대표이사는 “올해 경산 카페축제는 남천강변의 낭만적인 풍경 속에서 대형 플랫폼의 편리함과 산지 농가의 정성이 완벽하게 조화를 이루는 따뜻한 혁신의 무대가 될 것”이라고 말했다.