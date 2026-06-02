[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 2026년도 제1회 추가경정예산안을 기정예산 대비 3599억원이 증액된 4조 6175억원으로 편성해 대구시의회로 제출했다고 1일 밝혔다.

이번 추가경정예산안 세입재원은 정부 추경에 따른 지방교육재정교부금을 비롯한 중앙정부 이전수입 3752억원, 기타 이전수입 등 기정예산(4조 2576억원)의 8.5%인 3599억원이다.

세출예산은 학교 현장 부담 완화, 교육격차 해소 및 학생 교육활동 강화, 노후시설 개선 및 안전한 교육환경 조성 등에 중점을 뒀다.

먼저 중동 전쟁에 따른 유류비 및 물가 상승에 대응하고 학교 현장의 부담을 완화하기 위해 570억을 편성했다.

모든 공·사립학교와 공립유치원에 공공요금, 급식연료비 등 학교기본운영비 302억을 추가 지원하고 사립유치원의 현장체험학습 지원 등을 위해 15억원을 반영했다.

이어 방과후·늘봄학교 운영과 저소득층, 다문화 등 취약계층 복지 확대 및 학생맞춤통합지원을 위해 287억원, 기초학력향상, 특수교육, 유아교육, 직업교육 등 학생 맞춤 교육 지원 강화를 위해 439억원을 지원한다.

또 40년 이상 노후학교를 대상으로 공간재구조화 사업을 지속적으로 추진하고 배움, 쉼, 놀이가 어울어지는 미래형 학교 공간 구축 및 학교별 교육과정과 연계한 수요자맞춤형 교육시설 개선에 381억원을 반영했다.

이번 추경예산안은 오는 9일부터 18일까지 열리는 대구시의회 제325회 임시회에서 심의‧의결을 거쳐 최종 확정된다.

김태훈 대구시교육청 부교육감은 “이번 추경 예산안은 고물가와 경기 불확실성 속에서 학교 현장을 안정적으로 지원하고 학생 맞춤형 지원과 안전한 교육환경 조성을 강화하는 데 중점을 두고 편성했다“고 말했다.