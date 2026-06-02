[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]김재욱 국민의힘 칠곡군수 후보는 1일 6·3 지방선거 본투표를 앞두고 군민들에게 투표 참여를 호소했다.

김 후보는 “지난 4년간 시작된 변화와 성장을 더 큰 성과로 이어가기 위해서는 군민 여러분의 지지와 성원이 필요하다”며 “군민들께서는 꼭 소중한 한 표를 행사해 달라”고 당부했다.

이날 김 후보는 칠곡농업 대전환, 꿀잼아이가 칠곡아이가, 주민이 살기 좋은 럭키칠곡 등 5대 비전을 공약으로 제시했다.

김재욱 후보는 “좋은 기업과 일자리가 늘어나고 청년이 돌아오는 칠곡을 만들기 위해 북삼오평산단 조성과 기업 유치에 더욱 속도를 내겠다”며 “청년주거 프로젝트와 일자리 지원 정책을 확대해 청년들이 미래를 설계하고 정착할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.

또 “아이 키우기 좋은 도시 조성과 교육·돌봄 환경 개선, 왜관뉴딜 3.0을 통한 원도심 활성화, 문화관광 경쟁력 강화 등 군민 삶의 질을 높이는 정책도 차질 없이 추진하겠다”며 “더 낮은 자세로 군민의 목소리를 듣고 군민이 체감하는 성과로 보답하겠다”고 덧붙였다.