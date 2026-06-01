1분기 전 세계 D램 매출 146.3조 규모 달해 삼성, ASP 상승·서버 D램 비중 3사 중 최고 2분기 D램 공급업체 재고 ‘극저’ 수준 지속

[헤럴드경제=박성준 기자] 인공지능(AI) 확산에 따른 글로벌 D램 수급 불균형이 이어지는 가운데, 삼성전자가 올해 1분기 업계 최대 생산능력을 앞세워 세계 D램 시장 1위 자리를 굳건히 지켰다.

1일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 1분기 전 세계 D램 매출은 970억달러(약 146조3000억원)로 전 분기보다 81% 늘어났다. AI 애플리케이션이 대형언어모델(LLM) 학습 중심에서 추론 영역으로 진화하면서 클라우드서비스사업자(CSP) 데이터센터의 서버 수요가 AI 전용에서 범용 서버로 확산한 결과다.

이에 따라 5세대 고대역폭메모리(HBM3E)와 저전력더블데이터레이트5X(LPDDR5X), 고용량 RDIMM뿐 아니라 다양한 용량대의 RDIMM 제품에 걸쳐 수요가 전방위로 늘어났다.

삼성전자는 글로벌 메모리 3사 가운데 평균판매단가(ASP) 상승효과가 가장 컸고, 수익성이 높은 서버용 D램 매출 비중도 가장 높은 것으로 나타났다. 삼성전자의 1분기 D램 매출은 전 분기보다 93.4% 증가한 373억2000만달러를 기록했으며, 시장 점유율은 2.5%포인트 오른 38.5%로 확대됐다.

2위 SK하이닉스는 같은 기간 279억8000만달러의 매출을 올려 전 분기보다 62.5% 성장했다. 다만 시장 점유율은 3.3%포인트 하락한 28.8%에 그쳤다. 이에 따라 삼성전자와의 점유율 격차는 지난 4분기 3.9%포인트에서 올해 1분기 9.7%포인트로 확대됐다. 트렌드포스는 “SK하이닉스는 상위 3개 업체 가운데 HBM 출하 비중이 가장 높았지만, 올해 HBM 계약가격 하락 영향으로 전체 ASP 상승 폭이 일부 제한됐다”고 설명했다.

3위 마이크론은 전 분기보다 81.6% 증가한 217억5000만달러의 매출을 기록했다. 시장 점유율은 22.4%로 전 분기와 같은 수준을 유지했다.

2분기 전망도 밝다. 트렌드포스는 D램 공급업체들의 재고가 2분기에도 매우 낮은 수준에 머물 것으로 내다봤다. 증설 여력도 제한적인 상황에서 CSP들이 가격 인상을 수용하는 흐름이 뚜렷해지면서 여타 고객사들도 물량 확보를 위해 잇따라 가격 수용에 나서고 있다는 분석이다. 이에 트렌드포스는 2분기 범용 D램 계약가격이 전 분기보다 58~63% 추가 상승할 것으로 전망했다.