오는 29일 상장 예정 기존 매월 만기 옵션서 위클리 허용 다양한 ETF 개발 기반 마련

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국거래소는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG에너지솔루션을 기초로 하는 총 4개의 개별주식 위클리옵션을 오는 29일 상장한다고 1일 밝혔다.

현재 국내 옵션 시장에는 개별 주식에 대한 매월만기옵션만 상장돼 있다.

커브드콜 ETF(상장지수펀드) 등 배당형 ETF 상품에 대한 투자자 수요가 커지고 있지만, 위클리 옵션 관련 상품 부족으로 다양한 ETF 개발에 한계가 있다는 지적이 있었다.

이에 금융당국은 위클리옵션을 허용하기로 했다. 위클리옵션에는 시장수요가 높은 4개 종목이 선정됐다.

이들 상품은 목요일마다 그다음주 목요일 만기인 위클리옵션을 상장하는 방식이다. 단, 매월 두 번째 목요일 만기 위클리옵션은 기존 월물옵션과의 중복을 방지하기 위해 상장하지 않는다.

결제주는 1주이며, 최장거래기간도 1주일이다. 거래소는 시장참가자의 의견수렴 및 모의시장 운영 등을 거쳐 오는 29일부터 시행할 예정이다.

거래소는 “개별주식 위클리옵션 상장을 통해 다양한 ETF 개발 기반을 마련하고 국내 투자자에게 새로운 투자 기회를 제공해 해외시장 이탈을 완화함으로써 국내 자본시장 활성화에 기여할 것을 기대한다”고 말했다.

특히 이번 위클리옵션 도입은 국내-해외 간 비대칭 규제 해소를 위한 방안 중 하나다. 해외시장의 경우 위클리옵션 상품을 바탕으로 다양한 전략을 구사하는 파생형 ETF가 출시돼 있어 국내 투자자들의 해외시장 이탈이 있어 왔다. 앞서 금융당국은 그동안 국내시장에서 금지돼 오던 단일종목 레버리지 ETF 역시 허용한 바 있다. 삼성전자, SK하이닉스 두 종목을 대상으로 지난달 27일 처음 관련 종목들이 상장됐다.