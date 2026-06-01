[헤럴드경제=장연주 기자] 일본 중앙부처 관료사회에서 승진을 했는데 오히려 연봉이 깎이는 기현상이 벌어지면서 승진을 기피하는 현상이 나타나고 있어 눈길을 끈다.

지난 달 31일 니혼게이자이신문(닛케이) 등 현지 매체에 따르면, 일본 중앙부처 밀집 지구인 도쿄 가스미가세키에서 실장·과장급으로 승진한 뒤 연봉이 감소하는 사례가 이어지고 있다.

이 같은 기현상이 벌어지는 이유는 젊은 직원들에게 초과근무 수당이 지급되자 장시간 근무를 하는 실무자들의 소득이 높아진 반면, 관리직은 잔업수당 대상에서 제외돼 승진 후 실수령액이 줄어들기때문인 것으로 나타났다.

실제로 총무성의 한 간부는 닛케이에 “실장으로 승진한 뒤 잔업수당이 붙지 않으면서 연봉이 100만엔(약 945만원) 이상 줄었다”고 토로했다.

과거 일본의 중앙부처에서는 예산 부족 등을 이유로 실제 근무시간 보다 적은 수당만 지급하는 이른바 ‘서비스 잔업’이 관행처럼 이어져왔다. 과도한 장시간 노동에 ‘블랙 가스미가세키’라는 불명예스러운 별명까지 붙었다.

이전까지 일본 중앙부처에서는 예산 부족 등을 이유로 실제 근무시간보다 적은 수당만 지급하는 이른바 ‘서비스 잔업’이 관행처럼 이어져 왔다. 이 같은 과도한 장시간 노동으로 ‘블랙 가스미가세키’라는 불명예스러운 별명까지 붙었다.

하지만 2021년부터 1월부터 분위기가 바뀌기 시작했다.

당시 고노 다로 당시 행정개혁담당상이 “초과근무 시간을 모두 기록하고 수당도 전액 지급하라”고 지시한 뒤, 밤 늦게까지 국회 대응과 정책 검토 업무를 맡는 실무자들이 초과근무 수당을 모두 받게 되면서다.

이로 인해 ‘블랙 가스미가세키’라는 관행은 사라졌지만, 젊은 관료들의 처우가 개선된 반면 관리직으로 승진한 상사들은 연봉이 더 줄어드는 기현상이 나타나기 시작했다.

이에 젊은 시절 장시간 무급 잔업을 감소해온 40~50대들이 관리직 승진 후 수당 지급 대상에서 재외되자 불만을 목소리를 내고 있다. 또 승진해도 보상이 오히려 줄어드니 관리자 승진을 기피하는 분위기가 일본 사회 전반에 확산되고 있다.

닛케이는 “승진이 손해라는 인식이 굳어질 경우, 관료 조직의 경쟁력 약화로 이어질 수 있다”며 “정치권 차원의 근무 방식 개혁이 필요하다”고 강조했다.

일본 정부도 이 같은 문제를 인식, 국가공무원 인사를 담당하는 인사원은 올 4월부터 본부성 업무조정수당 지급 대상을 관리직까지 확대해 월 5만1800엔을 지급하기 시작했다. 그럼에도 불구하고 현장에서는 수당 만으로는 연봉 감소분을 보완하기 어렵다는 지적이 나오고 있는 것으로 전해졌다.