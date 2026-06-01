현대차그룹 수소 밸류체인·미래 인프라 구축 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] 현대건설과 현대엔지니어링이 연구개발(R&D) 조직을 통합하고 차세대 건설 기술 확보에 나선다.

현대건설과 현대엔지니어링은 1일 현대건설 기술연구원과 현대엔지니어링 미래기술추진단을 통합한 ‘HMG건설기술연구원’을 출범했다고 밝혔다.

이번 연구조직 통합은 에너지 전환과 스마트건설 확산에 선제적으로 대응하기 위한 것이다. 양사는 각사가 보유한 연구 인력과 기술 자산, 사업 수행 경험을 한데 모아 건설 분야 미래 기술 경쟁력을 높인다는 계획이다.

HMG건설기술연구원은 현대건설과 현대엔지니어링 최고경영자(CEO) 직속 조직으로 운영된다. 200명 이상의 인원이 배속돼 국내 건설사 최대 규모 R&D 조직으로 확대 개편됐다. 초대 원장은 서울대 연구부총장 출신으로 지난해 현대건설 기술연구원장으로 부임한 김재영 원장이 맡는다.

연구원은 에너지, 미래 주거, 스마트건설, 인프라 등 4대 연구 분야를 중심으로 재편됐다. 세부적으로는 소형모듈원전(SMR), 수소, 지속가능항공유(SAF) 등 차세대 에너지와 주거 신상품·신공법, 주거 데이터 활용, 인공지능(AI)·로보틱스 기반 스마트건설, 지하공간·모빌리티 등 미래 인프라 분야를 다룬다.

특히 SMR, 수소, SAF, 해상풍력, 바이오가스 등 차세대 에너지 분야 원천 기술 확보와 실증 확대에 힘을 싣는다. 에너지 밸류체인 전반에서 선도적 입지를 다지고 지속 가능한 미래 인프라 구축 성과를 내겠다는 구상이다.

현대건설과 현대엔지니어링은 현대차그룹 수소 생태계 확대를 위한 공동 사업도 추진 중이다. 양사는 제주도에서 5㎿급 플랜트형 고분자전해질막(PEM) 수전해 시스템 개발과 대규모 실증사업에 함께 참여하고 있다.

현대건설은 지난해 전북 부안에 국내 최초 수전해 기반 수소 생산기지를 준공했다. 현대엔지니어링도 충남 보령에 같은 규모의 수전해 기반 수소 생산기지를 착공한 바 있다. 양사의 기술과 실증 경험이 결합되면 현대차그룹의 수소 밸류체인 구축에도 속도가 붙을 것으로 보인다.

층간소음 저감과 PC(프리캐스트 콘크리트) 등 양사가 보유한 강점 기술의 활용도도 높인다. 로보틱스를 비롯한 건설 자동화 연구에 공동 투자해 R&D 투자와 연구 자산 활용 효율성도 끌어올릴 예정이다.

HMG건설기술연구원 관계자는 “이번 통합은 현대차그룹 건설 부문의 R&D 역량을 결집하고 시너지를 창출하는 것이 최우선 목표”라며 “대규모 연구조직 탄생으로 개별 회사 단위에서는 수행이 어려운 기술 개발과 실증이 가능해진 만큼, 상호 강점을 확대하고 현대차그룹 미래 경쟁력 강화에 필요한 전략 인프라 지원에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

현대건설과 현대엔지니어링은 이번 연구조직 통합을 통해 차세대 건설 기술을 선도하고, 차별화된 건설 품질을 제공해 안전하고 편리한 생활 인프라 구축에 기여한다는 계획이다.

한편 현대건설은 지난달 30일 총사업비 약 1조5000억원 규모의 서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업 시공권을 확보했다. 현대건설은 해당 단지명으로 기존 고급 주거 브랜드인 ‘디에이치’ 대신 ‘압구정 현대 갤러리아’를 제시했다. 이에 따라 현대건설은 압구정 재건축 6개 구역 가운데 2·3·5구역을 품으며 절반의 시공권을 따냈다.