올해 4분기 HUG 도심주택 특약보증 대출 제도 도입

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울주택도시개발공사(SH)가 매입임대주택 사업 절차를 전면 개편했다. 매입 심사의 투명성과 공정성을 높이고, 사업자 지원과 수요 맞춤형 공급 기반을 강화하겠다는 취지다.

SH는 매입임대주택 사업의 매입 절차 투명성과 공정성을 높이기 위한 제도 개선을 완료했다고 1일 밝혔다. 개선된 제도는 지난달 15일 공고한 ‘2026년도 제1차 신축약정 매입임대주택 매입공고’부터 적용됐다.

이번 제도 개선의 핵심은 매입 절차의 투명성·공정성 강화, 안정적인 사업 여건 조성, 수요 맞춤형 공급 기반 마련 등이다.

우선 SH는 단계별 평가 기준을 명확히 하는 방향으로 심사 체계를 개편했다. 기존 정성적 종합심사를 폐지하고, 단계별 적합성을 평가하는 ‘3단계 컷오프 심사’를 도입했다. 3단계 적합성 평가표도 공개했다.

매입심의의 독립성도 강화한다. 평가위원은 전원 외부위원으로 구성하고, 심의위원 풀도 확대했다. 심의위원은 매도인이 직접 추첨해 선정한다. 심의 과정에는 ‘SH 청렴옴부즈만’이 입회해 객관성을 확보한다.

사업자 지원 방안도 마련했다. SH는 올해 4분기부터 ‘HUG 도심주택 특약보증 대출’ 제도를 도입할 예정이다. 사전컨설팅 대상 공종도 기존 건축에서 전기·기계까지 확대한다. 정기 간담회도 운영해 사업 관계자와의 소통을 강화한다는 계획이다.

수요 맞춤형 공급 기반도 넓힌다. 주택 유형별 특성과 자치구별 주택 공급 현황, 수요를 반영한 평가표를 신설해 입지와 생활 편의성을 평가한다. 외부 전문가인 건축사가 건축계획을 평가하고, ‘매입임대주택 비아파트 표준평면’도 개발해 주택 품질 개선을 추진한다.

SH는 지난달 29일 공사 대강당에서 사업설명회를 열고 개선된 매입임대주택 제도와 공고 내용을 사업자, 설계사, 시공사 등 관계자들에게 설명했다.

황상하 SH 사장은 “이번 제도 개선이 매입임대주택 사업의 공정성을 높이고 더욱 활성화하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 서울시민에게 양질의 공공주택을 신속하고 안정적으로 공급할 수 있도록 관련 제도를 지속 보완해 나가겠다”고 말했다.

한편 SH는 최근 도심 공공주택 복합사업 추진을 전담할 ‘도심공공복합사업부’를 새로 꾸리고 주택 공급 속도전에 나섰다. 신설 부서는 후보지 발굴 단계부터 사업 추진 전반을 관리하는 컨트롤타워 역할을 맡는다.