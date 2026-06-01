산업부·고용부·코트라 공동 개최…이틀간 진행 외투기업·해외기업·유학생 채용기업 360개사 참가 AI 취업도우미·잡콘서트 등 취업 지원 프로그램 운영

[헤럴드경제=정경수 기자] 외국인 투자기업 취업과 해외 취업, 외국인 유학생의 국내 기업 취업을 한 자리에서 지원하는 대규모 채용박람회가 서울에서 열렸다.

대한무역투자진흥공사(코트라)는 산업통상부와 고용노동부가 주최하고, 자사가 주관하는 ‘2026 글로벌 탤런트 페어(GTF)’가 서울 코엑스에서 오는 2일까지 이틀간 열린다고 1일 밝혔다.

올해 행사에는 외국인 투자기업 137개사, 해외기업 121개사, 외국인 유학생 채용기업 100개사 등 총 360개 기업이 참여했다. 구직자로는 청년 인재 등 1만8000여 명이 참여할 예정이다.

램리서치 코리아, 보쉬 코리아, 슈나이더일렉트릭 코리아, 써모피셔사이언티픽 코리아 등 포춘 500대 기업에 속한 글로벌 기업 26곳도 ‘글로벌500 기업존’에 참가해 채용 상담과 기업 홍보에 나섰다.

이번 박람회는 한국산업인력공단, 국립국제교육원, 서초구청, 세종일자리경제진흥원, 경기도일자리재단, 금융감독원 등 15개 유관기관이 함께 참여했다. 각 기관은 일자리 수요 기업 발굴과 취업 지원 프로그램 운영을 맡았다.

올해 행사의 주요 키워드는 AI 기술기업 취업이다. 반도체, 이차전지, 디스플레이, 미래차, 바이오, AI 분야 기업 86곳이 첨단기술관에 참여했다. 앰코테크놀로지코리아, 아우모비오코리아 등 비수도권 소재 글로벌 외국인 투자기업도 인재 확보에 나섰다.

AI를 활용한 취업 지원 프로그램도 운영됐다. ‘AI 취업도우미부스’에서는 구직자의 역량과 희망 직무를 분석해 적합한 구인 기업을 추천하는 서비스를 제공했다. 외국인 유학생을 대상으로는 AI 기술을 활용해 비즈니스 한국어 능력을 점검할 수 있는 체험존도 마련됐다.

해외 근무 경험을 가진 청년을 위한 유턴 인재 취업 컨설팅도 진행됐다. 한국산업인력공단은 유턴 인재와 전역장병 채용 우대 기업 정보를 제공해 취업 지원의 실효성을 높였다. 국내복귀기업인 한국콜마는 외국인 유학생 채용 박람회에 참여해 외국인 인재 채용에 나섰다.

글로벌 기업 전·현직자와 채용 담당자가 참여하는 잡 콘서트도 열렸다. 외국인 투자기업 세션에서는 글로벌 바이오·제약산업 취업 전략과 글로벌 기업 커뮤니케이션 역량 등이 다뤄졌다. 해외 취업 세션에서는 해외 취업 경험자들이 지역별 취업 전략과 실무 경험을 공유했다. 외국인 유학생 세션에서는 국내 취업 선배와의 대화, 기업별 채용설명회, 비자 제도 안내가 이어졌다.

글로벌 외국인 투자기업인 아트라스콥코 그룹은 올해 처음으로 8개 그룹사가 함께 참여했다. 아트라스콥코 코리아와 씨피툴스 코리아는 지난해 GTF를 통해 직원 2명을 채용한 바 있다.

강경성 코트라 사장은 “글로벌 탤런트 페어는 국경 없는 글로벌 비즈니스 무대에서 우리 청년들이 좋은 일자리를 찾고 꿈을 펼칠 수 있는 자리다”며 “기업에게는 글로벌 시장을 선도할 핵심 인재를, 청년에게는 자신에게 적합한 최고의 일자리를 찾는 기회가 될 수 있도록 관련 기관들과 협력해 최선을 다하겠다”고 말했다.