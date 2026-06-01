한화 “깊은 애도”…손재일 대표 주재로 대책회의

[헤럴드경제=윤호 기자] 한화에어로스페이스는 “1일 폭발 사고는 56동 세척공실에서 발생했다”고 밝혔다. 세척공실은 점성 물질인 로켓용 고체추진제를 밸브·공구 등을 이용해 용기에 주입후 닦아내는 과정이 진행되는 곳으로 알려졌다.

이날 오전 10시 59분 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다.

경찰과 소방 당국에 따르면 폭발 사고로 5명이 사망했고, 1명이 전신화상으로 중상, 1명이 경상을 입었다.

한화그룹은 입장문을 내고 “대전사업장에서 발생한 사고로 소중한 직원 다섯 분이 숨져 비통하고 안타깝다. 한화그룹과 한화에어로스페이스는 깊은 애도를 표한다”고 밝혔다.

그러면서 “숨진 직원들의 명복을 빌며, 유가족 분들께 진심으로 위로의 말씀을 드린다. 사고로 부상을 입은 직원들의 빠른 쾌유를 빌며, 치료에 모든 지원을 아끼지 않겠다”며 “국민 여러분께도 머리 숙여 사죄드린다”고 했다.

한화에어로스페이스는 사고 즉시 손재일 대표이사 주재로 서울 본사에서 대책회의를 가졌다. 손 대표는 회의 직후 사고 현장으로 이동했다.

한화그룹은 “사고 원인을 철저히 규명해 다시는 이런 참담한 사고가 재발하지 않도록 하겠다”고 밝혔다.