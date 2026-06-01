품질 경영 앞장선 공로 데이터 기반 의사결정 체계 강화 지난해 매출 대비 실패 비용 70% 절감

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대일렉트릭는 김영기 사장이 지난달 29일 한국품질경영학회가 주관한 2026 한국품질경영학회 춘계 학술대회에서 글로벌품질경영인대상을 수상했다고 1일 밝혔다.

글로벌품질경영인대상은 우리나라 산업 발전과 품질 경영 활동에 크게 공헌하고, 기업의 사회적 책임에 실적을 낸 경영인에게 수여하는 상이다. 한국품질경영학회에서 1998년 이후 매년 시상하고 있다.

김 사장은 글로벌 전력 인프라 산업의 핵심 경쟁력인 품질을 경영의 최우선 가치로 삼고, 전사 차원의 품질 혁신을 주도해 왔다. 그 결과 HD현대일렉트릭은 대규모 인공지능(AI) 투자가 이뤄지고 있는 미국을 중심으로 수주 릴레이를 이어가고 있다.

김 시장은 또 데이터 기반의 의사결정 체계를 강화, 품질 경영의 디지털 전환을 적극 추진해 왔다. HD현대일렉트릭은 품질데이터 플랫폼을 고도화했다. 각종 데이터를 실시간으로 관리하는 것은 물론 도면과 실제 조립 상태를 실시간으로 비교하는 증강현실(AR) 기반 품질 검사를 도입해 검사 효율성을 높였다.

HD현대일렉트릭은 이 같은 노력을 통해 지난해 매출 대비 실패 비용을 2022년과 비교해 약 70% 절감했다. 동기간 매출 및 영업이익은 각각 93.8%, 648.3% 증가했다.

김 사장은 수상 소감을 통해 “이번 수상은 품질은 타협의 대상이 될 수 없다는 원칙 아래 전사적으로 추진해 온 품질 혁신의 결과”라며 “앞으로도 타협 없는 원칙으로 고객 신뢰를 지켜 나가겠다”고 말했다.