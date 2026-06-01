[헤럴드경제=윤창빈 기자] 서울시가 1일부터 집비둘기 먹이주기 금지구역에 대한 단속을 대폭 강화한다. 금지구역에서 집비둘기에게 먹이를 줄 경우 1회 20만원, 2회 50만원, 3회 이상은 최대 100만원의 과태료가 부과된다. 사진은 이날 오전 서울 광화문광장에 놓인 비둘기 먹이주기 금지 표지판.


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