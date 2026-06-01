군민 평생학습 성과물 전시·판매, 참여형 체험프로그램 운영

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군교육재단은 군 평생교육 참여자들의 학습 성과를 군민과 공유하고 참여형 평생학습 문화를 확산하기 위해 오는 10일 와우마켓을 운영한다.

해남군 평생학급관에서 열리는 와우마켓은 평생교육을 통한 학습활동과 프로그램을 통해 제작된 수공예품과 창작 작품을 전시·판매하고, 다양한 체험 프로그램을 운영하는 소통의 장으로 마련될 예정이다.

이번 행사에서는 △핸드메이드 공예품 전시 및 판매 △문해 및 정규강좌 수강생 작품 전시 △원데이 EM 친환경 세제 만들기 클래스 △커피·음료 및 간식 판매 등 군민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 진행된다.

특히 평생교육 학습자들이 행사 운영에 직접 참여함으로써 학습 성과에 대한 자긍심을 높이고, 군민과 학습자가 자연스럽게 소통할 수 있는 지역 기반 평생학습 축제의 장이 될 것으로 기대된다. 더불어 행사 수익금의 일부는 장학사업 기금 조성에 활용될 예정으로, 평생학습을 통한 사회적 가치 확산에도 의미를 더할 계획이다.

해남군교육재단은 단순한 전시 행사를 넘어 학습 결과물을 지역사회와 공유하고 군민 참여를 확대할 수 있도록 다양한 평생학습 연계 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.

군 관계자는“와우마켓은 군민들이 평생학습 성과를 가까이에서 보고 체험할 수 있는 참여형 문화 공간”이라며 “앞으로도 군민 누구나 일상 속에서 평생학습을 즐기고 함께할 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.