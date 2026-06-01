[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] ‘제19회 부산항축제’가 오는 19일부터 20일까지 이틀간 북항 친수공원 및 랜드마크 부지, 부산항만공사 사옥 일원에서 개최된다. 행사의 시작을 알리는 개막식은 오는19일 오후 7시 북항 랜드마크 부지에서 열린다.

부산시와 부산지방해양수산청, 부산항만공사 등이 공동 주최하는 부산항축제는 부산항의 역사적 의미와 상징성을 되새기는 축제다. 특히 올해는 부산항 개항 150주년을 기념해 다채로운 문화·체험 프로그램을 선보인다.

주요 프로그램인 ‘포트라운지’는 실제 선원들이 즐기던 휴식·식사·오락 공간을 현대적으로 재현한 공간이다. 선원들의 놀이와 문화를 현대적으로 재구성한 참여형 체험 콘텐츠 ‘체험존’, 포트라운지 내 소규모 무대에서 진행되는 상설 공연 프로그램 ‘공연존’, 전세계 8대 무역항의 대표 메뉴를 맛볼 수 있는 푸드트럭 ‘푸드존’으로 구성돼, 오감이 만족하는 작은 항구를 선보인다.

북항 친수공원 내 수로에서는 문보트·UFO보트·폰툰보트, 수상자전거, 카약 등을 체험할 수 있는 ‘수상레저체험’과 부산항을 배경으로 달리며 밀크폼을 만드는 이색 러닝 ‘포토런’이 진행된다.

북항 친수공원·랜드마크 부지에서 해양 미션투어, 소망배 띄우기, 부산항 잔디책방, 바다사랑 어린이 글짓기·그림 그리기 대회, 우리 배 모형 만들기 체험 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 진행된다.

부산항만공사 사옥 일원 등에서는 항만과 선박을 직접 경험할 수 있는 특별한 프로그램이 운영된다. 항만안내선 ‘이그린호’와 ‘자갈치 크루즈’ 승선 체험인 ‘부산항투어’, 부산항만공사 주관인 ‘부산항 선박 공개 체험행사’ 등 다양한 프로그램이 운영된다.

체험 프로그램 사전예약은 1일부터 예스(YES)24(https://ticket.yes24.com)를 통해 순차적으로 시작된다. 행사와 관련한 자세한 정보는 부산항축제 누리집(https://festivalbusan.com/busanport)에서 확인할 수 있다.