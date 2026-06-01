삼전·닉스·마이크론·샌디스크에 약 84% 집중 투자 위상 달라진 ‘메모리 반도체’ … 실적 가시성 높아져

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한화자산운용은 ‘PLUS 글로벌HBM반도체’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산 총액이 1조원을 돌파했다고 1일 밝혔다.

한국거래소에 따르면, 해당 ETF는 지난달 29일 장마감 기준 순자산총액 1조원을 넘어섰다. 이달 초 5000억원 돌파 이후, 약 3주 만에 2배 규모로 불어난 것이다.

‘PLUS 글로벌HBM반도체’ ETF는 마이크론(30.1%), 삼성전자(21.6%), SK하이닉스(28.2%), 샌디스크(4.2%) 등 국내외 메모리 반도체 핵심 기업에 약 84.0% 비중으로 집중 투자한다. 기간별 수익률은 최근 3개월 76.1%, 6개월 219.8%, 1년 579.6%, 연초 이후 172.6%다.

이런 성과는 메모리 반도체 기업들의 달라진 위상 영향이라는 것이 회사의 설명이다. 기존 그래픽처리장치(GPU) 중심의 인공지능(AI) 랠리가 이제는 메모리 반도체로 옮겨가면서, 경기민감주가 아닌 AI 인프라 확장에 따른 구조적 성장주로 재평가되고 있다는 것이다.

실제 글로벌 투자은행 UBS는 최근 마이크론 목표 주가를 535달러에서 1625달러로 약 3배 가량 상향 조정했다. 영국 투자은행 바클레이 역시 마이크론 목표주가를 675달러에서 1175달러로, 샌디스크 목표주가는 1200달러에서 2300달러로 높였다.

‘PLUS 글로벌HBM반도체’ ETF는 최근 정기 종목변경을 통해 샌디스크를 신규 편입했다. 이를 통해 낸드플래시 노출도를 높이고 테라다인, 테크윙 등 메모리 테스트, 후공정 장비주 등을 담아 메모리 설비투자 확대 국면의 수혜까지 함께 누릴 수 있도록 했다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 “국내 반도체 ETF 대부분이 삼성전자, SK하이닉스와 함께 소부장 기업에 주목하는 것과 달리, ‘PLUS 글로벌HBM반도체’ ETF는 마이크론, 샌디스크 등 메모리 슈퍼사이클의 가장 전방에 위치한 기업에 집중하는 전략”이라며 “AI 추론 확산으로 메모리 가격이 분기마다 두 자릿수로 뛰는 현재의 국면에서는 사이클의 마진을 가장 먼저 받아내는 전방 종목을 얼마나 많이 담느냐가 성과의 차이를 가르는 변수”라고 말했다.