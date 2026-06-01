노후 산업단지 4X 대전환 위한 금융지원 추진

[헤럴드경제=윤성현 기자] 주택도시보증공사(HUG)가 노후 산업단지 환경 개선과 미래형 산업단지 조성을 위해 한국산업단지공단과 손잡았다.

HUG는 지난달 29일 서울 여의도 태흥빌딩에서 한국산업단지공단과 산업단지 환경개선 및 재생지원을 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 노후 산업단지 내 인프라 구축과 산업단지 4X 대전환을 추진하기 위해 마련됐다. 이를 통해 정부의 지역균형발전과 ‘5극 3특’ 국가 균형성장 정책 기조를 산업단지 현장에서 뒷받침한다는 구상이다.

4X는 인공지능 전환을 뜻하는 AX, 친환경 전환인 GX, 청년 중심 전환인 YX, 신산업 전환인 NX를 의미한다.

이번 협약의 핵심은 HUG의 주택도시기금 및 보증 운용을 통해 축적한 금융지원 역량과 산단공의 산업단지 개발·관리 전문성을 결합하는 것이다.

양 기관은 산업단지 재생사업지구 내 산업·업무·지원시설 등을 조성하는 복합개발 사업장을 대상으로 펀드 투자와 융자·보증을 연계할 계획이다.

이에 따라 산단공의 산업단지 환경개선펀드 승인을 받고 인허가를 완료한 사업시행자는 HUG로부터 융자와 보증을 신속하게 지원받을 수 있게 된다. 사업자의 자금 조달 부담은 낮아지고, 사업 추진 속도도 빨라질 것으로 기대된다.

양 기관은 산업단지 4X 대전환을 가속하기 위한 운영체계도 마련한다. 실무 협의체를 구성해 협약 이행에 필요한 제도 개선을 추진하고, 산업단지 관련 정부 정책을 지원하는 신사업 기획도 함께 진행할 예정이다.

최인호 HUG 사장은 “과거 국가 경제 성장의 중심인 산업단지가 노후화돼 지역 경제 전반의 후퇴로 이어지는 상황”이라며 “이번 협약이 노후 산업단지에 새 활력을 불어넣고 지역경제 회복과 균형발전의 마중물이 될 것”이라고 말했다.

이상훈 산단공 이사장도 “HUG와의 협력을 통해 산업단지 4X 대전환 전략사업을 안정적으로 추진하고, 산업단지를 지역 성장과 청년 정주의 거점으로 만들겠다”고 밝혔다.

한편 HUG는 최근 상임감사 직통 핫라인 개설과 임직원 대상 적극행정 교육을 잇달아 진행하며 청렴성과 대국민 행정 대응력을 함께 끌어올리는 조직문화 개선에 나서고 있다.