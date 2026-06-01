김성원 대표 집적 참여

[헤럴드경제=한영대 기자] GS글로벌은 지난달 27일 서울 동작구 국립서울현충원을 방문해 묘역 정화 및 환경미화 봉사활동을 진행했다고 1일 밝혔다.

이날 봉사활동에는 김성원 GS글로벌 대표를 비롯한 재무관리실 임직원 약 40명이 참여했다. 임직원들은 현충탑 참배를 마친 후 묘역을 찾아 묘비 닦기, 잡초 제거, 주변 환경 정리 등의 정화 작업을 펼쳤다.

GS글로벌은 지난달 29일 5월 가정의 달을 맞아 경기 평택시에 위치한 영유아 보육시설인 야곱의 집 을 방문해 봉사활동을 이어갔다. 김 대표와 경영전략실 임직원 약 40명이 참여해 주변 시설 플로깅 활동, 창문 블라인드 설치 등 실내외 환경 개선 작업을 진행했다. 플로깅이란 조깅을 하면서 길가의 쓰레기를 수거하는 활동이다.

GS글로벌은 다문화가정 유소년 축구교실 후원, 평택 사업장 내 소외계층 후원, 고교 장학금 지원 등 어려운 이웃들에게 사랑을 전하는 활동들을 매년 전개하고 있다.

GS글로벌 관계자는 “기업의 사회적 책임을 다하기 위해 임직원들이 직접 참여하는 호국보훈 묘역 정화와 보육 지원 활동을 연계했다”며 “앞으로도 국가와 지역사회에 실질적인 도움이 되고 선한 영향력을 전파할 수 있는 사회공헌 활동을 지속할 것”이라고 말했다.