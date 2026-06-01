경기 수원시 권선구 평동 일원에 공급되는 ‘수원역 아너스빌 타임원’이 1일 특별공급을 진행하고, 2일에는 1순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 10일, 정당계약은 22일부터 24일까지 진행될 예정이다.

단지는 총 계약금을 분양가의 5% 수준으로 책정했으며, 1차 계약금 500만원 정액제와 중도금 전액 무이자 혜택을 적용했다. 발코니 확장도 무상으로 제공한다.

수원역 아너스빌 타임원은 수원역 인근에 위치해 수도권 지하철 1호선과 수인분당선, KTX 등을 이용할 수 있다. 향후 GTX-C 노선이 개통될 경우 교통 여건은 더욱 확대될 전망이다.

생활 인프라도 갖췄다. 단지는 롯데몰 타임빌라스와 인접해 있으며 쇼핑시설과 대형마트, 영화관, 카페, 외식시설 등을 이용할 수 있는 환경을 갖추고 있다.

권선구는 수원시 내 비규제지역으로 재당첨 제한과 실거주 의무가 적용되지 않는다. 분양권 전매는 당첨 후 1년 이후 가능하다.

단지는 남향 위주의 배치를 적용했으며 일부 타입에는 5.2m 광폭 거실과 3면 확장 설계를 도입했다. 세대 내부에는 스마트홈 제어 시스템과 에너지 관리 시스템이 적용될 예정이다. 단지 내에는 피트니스센터와 입주민 카페, 키즈 놀이터 등 커뮤니티 시설도 조성된다.

입주민을 위한 ‘아너스빌 멤버스’ 서비스도 제공된다. 전용 하이패스 카드와 모바일 앱 ‘하이플러스’를 통해 롯데몰 타임빌라스에서 결제 시 일정 조건에 따라 엘포인트 적립 혜택을 받을 수 있다.

한편 수원역 아너스빌 타임원은 총 114세대 규모로 조성되며, 전 세대가 전용면적 84㎡ 단일면적으로 공급된다. 전용 84㎡A 58세대, 84㎡B 56세대로 구성된다.

견본주택은 경기도 수원시 권선구 고색동에 마련돼 있다.