60% 득표율 기록 공사비 4434억원

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산 건설부문이 신반포 19∙25차 통합 재건축 사업의 시공사로 최종 선정됐다.

1일 정비업계에 따르면 신반포 19∙25차 재건축 정비사업조합은 지난 30일 서울시 서초구에 위치한 서울교육대학교 종합문화관에서 시공사 선정 총회를 열고 삼성물산을 시공사로 선정했다. 조합원 438명 중 399명이 투표한 결과 삼성물산이 239표를 받아 59.9%의 득표율을 기록했다.

이 사업은 서울 서초구 잠원동에 위치한 신반포19차∙25차, 한신진일, 잠원CJ아파트 등 4개 단지를 통합해 추진하는 재건축 사업이다. 지하 4층~지상 49층, 6개동, 616세대 규모로 조성되며 예정 공사비는 약 4434억원 규모다. 삼성물산은 신규 단지명으로 ‘래미안 일루체라’를 제안했다.

신반포19차∙25차는 지하철 3호선 잠원역과 도보 3분 이내로 인접한 역세권이며, 신동초∙신동중∙경원중∙현대고 등 우수한 교육 환경을 자랑한다. 여기에 단지 인근 뉴코아, 신세계백화점, 서울성모병원, 잠원 한강공원 등 우수한 생활 인프라까지 갖춘 반포 지역 핵심 입지다.

삼성물산은 단지의 미래 가치를 극대화하는 차별화 설계와 최상의 금융 조건 등을 제안했다. 선정 총회 당일에는 “반포에서 가장 시세가 높은 단지로 만들겠다”며 조합원의 표심을 공략하기도 했다.

삼성물산은 미국 글로벌 설계사 SMDP와 협업해 반포 최고 높이 180m의 랜드마크 타워 중심의 주거동 배치를 제안했다. 특히 인접한 신반포16차와 27차의 향후 재건축 이후까지 고려한 정교한 조망 시뮬레이션 기법 ‘VMA’를 통해 전체 616세대 중 533세대에서 영구 한강 조망이 가능하도록 설계했다.

여기에 단지 최상층에는 한강과 반포 도시 전경을 조망할 수 있는 ‘듀얼 스카이 커뮤니티’를 계획해 랜드마크 상징성과 주거 품격을 함께 높였다.

이외에도 거실과 주방 위치를 바꿔 한강 조망과 남향 채광을 선택할 수 있는 혁신 주거 공간 설계 ‘스위블(Swivel) 평면’을 비롯해 ▷총 4015평의 반포 일대 최대 규모 커뮤니티 ▷층간소음 1등급 ▷최첨단 AI 주차장 등 최고급 프리미엄 단지로 조성하기 위한 다양한 미래 기술을 제안했다.

금융조건도 주요한 승리 요인이다. 삼성물산은 업계 유일 최고 신용등급(AA+)을 바탕으로 필수사업비와 사업촉진비 등 사업비 전액 최저금리 책임 조달을 약속했다. 또한 ▷이주비 주택담보대출비율(LTV) 100% ▷분양가상한제 솔루션 ▷대출 없이 입주 시 분담금만 100% 납부 등의 조건을 내걸었다.

여기에 래미안 원베일리∙리오센트 등을 통해 축적한 통합 재건축 성공 노하우를 바탕으로 사업성과 형평성을 동시에 확보했다는 점도 긍정적인 측면으로 크게 작용했다.

김상국 삼성물산 주택개발사업부장(부사장)은 “신반포 19∙25차의 미래 가치를 극대화할 수 있는 차별적 제안이 좋은 평가를 받은 것 같다”며 “조합원에게 약속한대로 반드시 반포 지역을 대표하는 새로운 랜드마크 단지로 보답하겠다”고 말했다.