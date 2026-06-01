- 중기부 ‘테크노파크 생산장비 고도화 지원’ 공모 선정…상시 전주기 지원 체계 구축

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 중기부가 주관하는 ‘테크노파크 생산장비 고도화 지원’ 공모사업에 최종 선정돼 상시 기술사업화 지원 체계를 구축한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 충남테크노파크, 한국과학기술원(KAIST)가 보유한 장비, 기술 역량을 공동 활용해 지역 주력산업 분야 중소기업의 기술적 어려움을 한 번에(One-Stop) 해결할 수 있도록 지원하는 사업이다.

중기부는 전국 비수도권 테크노파크를 대상으로 이번 공모를 진행했으며, 컨소시엄 구성 기관의 연구개발(R&D) 기획 및 기술 지원 역량, 성과 창출 가능성 등을 종합 평가해 전국 2개 컨소시엄을 최종 선정했다.

도는 이번 공모 선정으로 확보한 국비 10억 5000만원과 도비 4억 5000만원 등을 포함해 총 20억원 규모의 사업을 다음달부터 6개월간 추진할 예정이다.

이번에 선정된 충남 컨소시엄은 충남테크노파크를 주관기관, 한국과학기술원(KAIST)을 참여기관으로 구성했다.

충남테크노파크는 기업 발굴과 장비 활용·실증 지원, 사업화 연계를 담당하며, 한국과학기술원(KAIST)은 교수진을 중심으로 기술 자문과 연구개발 과제 설계, 기술 기획 등을 지원한다.

그동안 지역 중소기업은 기술 수요를 사업화할 수 있는 연구개발 과제로 구체화하는 데 어려움을 겪어왔으며, 기존 기업 지원사업 또한 개별 사업 중심으로 분절 운영되면서 단계 간 연계 부족에 따른 성과 창출 한계가 지속 제기돼왔다.

이에 이번 사업은 기존 기업 지원사업과 달리 ▷기술 자문 ▷시험·인증 ▷실증 ▷기술 검증(PoC) ▷연구개발(R&D) 과제 기획 ▷기술 개발·투자 연계 등 기술사업화 전주기를 연계 지원함으로써 단계별 지원 단절을 해소하고 사업화 성과를 극대화하는 데 중점을 두고 추진할 방침이다.

도 관계자는 “이번 공모 선정으로 지역 중소기업의 기술사업화 역량을 체계적으로 고도화할 수 있는 중요한 기반을 다질 수 있게 됐다”라며 “충남테크노파크의 현장 밀착형 기업 지원 역량과 카이스트(KAIST)의 우수 연구 역량을 결합해 충남 소부장 기업의 경쟁력을 한층 강화할 것”이라고 말했다.