사진관 111곳·무인사진기까지 관리… “재촬영·재방문 불편 최소화”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구가 여름방학과 휴가철을 앞두고 여권사진 규격 안내를 강화한다.

여권 신청이 늘어나는 시기를 맞아 사진 규격 미준수로 인한 접수 반려와 민원 불편을 사전에 줄이겠다는 취지다.

송파구는 서울 자치구 가운데 여권 발급량이 가장 많은 지역이다. 신청 건수가 많은 만큼 사진 규격 미준수에 따른 접수 반려 사례도 꾸준히 증가하고 있다. 실제 여권사진 반려율은 2023년 7.3%에서 지난해 8.9%로 상승했고, 올해는 4월 기준 이미 12.8%를 기록했다.

구는 반려 사례 대부분이 여권사진 규격 미준수에서 발생하는 것으로 분석하고, 휴가철 민원 증가에 대비해 사전 안내 체계를 전면 강화하기로 했다. 촬영 단계에서부터 규격 오류를 줄여 불필요한 재방문을 최소화하겠다는 취지다.

우선 지역 내 사진관 111곳을 대상으로 여권사진 규격 안내자료를 우편 발송한다.

이와 함께 구청 인근 이용률이 높은 사진관과 규격 미준수 사례가 반복적으로 발생한 사진관 6곳은 직접 방문해 맞춤형 현장 안내를 실시한다.

현장 안내는 실제 여권 접수 창구에서 반복적으로 발생하는 부적합 사례를 바탕으로 진행된다. 머리길이(정수리~턱) 3.2~3.6cm 기준 미충족과 안경 및 눈동자 빛반사, 실물과 다른 과도한 보정, 눈썹·윤곽 가림 현상 등을 집중 안내한다.

무인 즉석사진기에 대한 안내도 강화했다. 조명과 촬영 환경이 고정돼 규격 맞춤이 어려운 점을 고려해 잠실역 등 주요 역사 내 무인사진기에 여권사진 규격 안내 QR코드를 부착했다. 주민들이 촬영 전 규격을 바로 확인할 수 있도록 하기 위해서다.

구청 내부 민원창구에도 사전 점검 장치를 마련했다. 외교부 여권사진 규격 안내 배너를 활용한 ‘셀프체크존’을 운영, 민원안내도우미와 접수창구 안내를 병행해 접수 단계에서 반려를 최소화한다.

이와 함께 구는 홈페이지와 SNS, 카카오톡 채널, 주민센터 리플릿 등을 통해 여권사진 규격 사전 확인 안내를 확대한다.

송파구는 지난해 외교부 여권사무 대행기관 성과평가에서 97.73점을 기록해 최상위 기관으로 평가됐다. 여권서비스 고객만족도 조사에서도 7점 만점에 6.5점을 기록하며 업무처리와 직원 응대, 시설 이용 편의 등 전 분야에서 높은 만족도를 보였다.