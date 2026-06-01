월러 “달러 고정환율제 채택과 비슷한 효과” “美 자금조달 비용 수입하는 셈” 美상원, 스테이블코인 이자지급 허용 법안 논의

[헤럴드경제=서지연 기자] 스테이블코인이 전 세계적으로 확산될 경우 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 영향력이 더욱 커질 수 있다는 연준 고위 인사의 진단이 나왔다. 달러 기반 스테이블코인을 사용하는 국가들이 사실상 미국의 금리와 자금조달 비용을 수입하게 된다는 설명이다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 31일(현지시간) 크로아티아 두브로브니크에서 열린 콘퍼런스 연설에서 “스테이블코인 제도를 채택하는 국가들은 달러화 고정환율제도를 채택하는 것과 유사하다”고 말했다.

그는 “채택국은 곧 미국의 자금조달 비용을 수입하게 되는 것”이라며 “이에 따라 스테이블코인을 많이 사용하는 나라일수록 미국 통화정책의 영향력이 넓어지게 된다”고 설명했다.

스테이블코인은 달러화와 같은 특정 통화에 가치를 연동해 가격 변동성을 최소화하도록 설계된 가상자산이다. 발행사는 가치 유지를 위해 미국 국채와 같은 안전자산을 준비금으로 보유하는 경우가 많다.

월러 이사는 지난해 2월 스테이블코인을 주제로 한 공개 연설에서도 스테이블코인 공급량의 약 99%가 미국 달러화 기반 자산으로 구성돼 있다며 달러의 국제통화 지위를 유지·확대하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 평가한 바 있다.

이번 발언은 미국 의회가 디지털자산 제도화 작업을 본격화하는 가운데 나왔다.

미 상원 은행위원회는 이달 중순 디지털자산 시장 명확성법(클래러티법) 제정안을 의결해 상원 본회의로 넘겼다.

해당 법안은 가상화폐 토큰의 법적 성격을 증권 또는 상품으로 구분하고, 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 감독 권한을 명확히 하는 내용을 담고 있다.

특히 업계 관심이 집중되는 부분은 스테이블코인 보유자에게 보상 형태의 이자를 지급할 수 있도록 허용하는 조항이다. 현재 상당수 스테이블코인 발행사는 준비자산에서 발생하는 이자 수익을 자체적으로 가져가고 있지만, 법안이 통과되면 이용자들도 직접 수익을 받을 수 있는 길이 열릴 수 있다.

가상자산 업계는 해당 법안이 오는 7월 중 의회를 통과할 가능성이 있는 것으로 보고 있다.