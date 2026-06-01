[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 지난달 29일 의회 본회의장에서 포항 영일고 학생 39명이 참여한 가운데 ‘제136회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최하고 올해 상반기 청소년의회교실을 마무리했다.

이날 참여한 포항 영일고 1~2학년 학생들은 개회식을 시작으로 3분 자유발언, 조례안 발의, 찬반토론 및 표결 등 실제 의정활동 전 과정을 체험했다.

학생들은 청소년 수면권 보장, 청소년 비판적 사고 및 미디어 리터러시 교육 강화, 사고예방이라는 이름 하에 진행되는 교육적 회피, 동아리 활동 시간 및 운영 확대 등 다양한 주제로 3분 자유발언을 발표하며 다양한 해결방안을 제시했다.

또 학생 복장 자율화 제도 도입, 남녀 분리 탈의시설 의무화 조례안 등을 직접 발의하고 토론과 표결을 통해 민주적 의사결정 과정을 경험했다.

경북도의회는 올해 상반기 4월 14일부터 5월 29일까지 도내 10개 학교 약 260명의 학생들을 대상으로 청소년의회교실을 운영했다.

청소년의회교실은 지난 2014년부터 현재까지 총 136개 학교 5528여명이 참여한 대표적인 청소년 민주시민 교육 프로그램으로 자리매김했으며 2023년 10월‘경북도의회 청소년의회교실 운영에 관한 조례’ 제정을 통해 안정적인 운영 기반을 마련했다.

박성만 경북도의회 의장은 “청소년의회교실은 학생들의 소중한 교육의 장”이라며 “앞으로도 청소년들이 건강한 민주시민으로 성장할 수 있도록 체험 중심의 의회교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.