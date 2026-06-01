국내외 전시 참가 시 최대 200만 원 지원... 앞서 중소기업‧소상공인 5개 업체 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구가 지역 내 중소기업‧소상공인의 국내외 전시‧박람회 참가를 지원한다.

중소기업‧소상공인의 판로개척을 지원하고 시장 경쟁력을 높여주기 위해서다.

지난해 구는 (사)도봉양말제조연합회, ㈜유니비스, 온즈오운 등 5개 업체를 선정하고 이들의 전시‧박람회 참가를 지원했다.

(사)도봉양말제조연합회는 LA한인축제에 참가해 양말을 전시하고 ㈜유니비스는 부산국제철도기술산업전에서 조명 장치를 선보였다. 온즈오운은 제7회 인공지능 페스타에 참가해 인공지능(AI) 소프트웨어 등을 전시했다.

올해 구는 4~5월 참가 신청을 받고 최종 5개 업체를 선정했다. 전시 품목의 적합성, 기술경쟁력, 마케팅 계획의 구체성 등을 종합적으로 심사했다.

선정된 업체는 그림책방 모란도란, 마마스드림 사회적협동조합, 스튜디오플루, 올댓뷰티, 주식회사 풀씨오믹스이며, 이들에게는 국내외 전시‧박람회 참가 시 최대 200만 원까지 부스 임차료가 지원된다.

구는 선정된 업체들이 향후 전시·박람회 참가를 통해 자사 제품 홍보와 신규 거래처 발굴 등을 일궈낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.